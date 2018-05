'Supervivientes': El inocente comentario de Sofia que confirma su rollo con Logan

Como cada jueves, este 3 de mayo de 2018 llegó una entrega más de «Supervivientes 2018».

Si bien pensábamos que íbamos a ver una gala tranquila donde conoceríamos tanto al cuarto expulsado como el desenlace del juego del líder, estábamos equivocados.

Gran parte de la octava gala estuvo centrada en la nueva entrega de la novela que hay entorno a Sofía y Logan. Esta vez el desencadenante del «espectáculo» fue el revuelo que armó Sergio al encarar a Logan con la exconcursante de «Gran Hermano».

«Me has dicho que soy un friki que ve video y eso me desvalora», le decía el galán de esta edición.

Pero, ¿de donde sale ese comentario? Los concursantes se encuentran sumergidos en el juego del líder e intentar vislumbrar quién ha hecho más y quién menos por la supervivencia.

En un intento de Sofía por halagar a Logan aseguró que no podía ser tan bueno en la superviviencia así porque sí, que tenía que haber visto videos antes de ir al reality. Un comentario tan inocente como ese dio que hablar durante días (gracias a la ayuda de Sergio y su empeño por poner en contra a la parejita).

De lo que no fue consciente Sofía es de que, sin querer, confirmó lo que Adrián Rodríguez había revelado ya. «¿Tú crees que yo quiero ofenderte? Que sabrán ellos si no saben ni lo nuestro», dijo Sofía. Sí, «lo nuestro».

Lo que la ganadora de «Gran Hermano» no sabe es que su antiguo compañero confirmó en «Sálvame» que estos dos concursantes tuvieron algo en la isla de Supervivientes.

Superado esto, continuaron las visitas inesperadas en «Supervivientes 2018»: los padres de Logan desembarcarán en los Cayos Cochinos para sorprender a su hijo por su cumpleaños «pero va a tener que elegir a uno de vosotros», comentó Jorge Javier.

Aunque en un primer momento eligió a su padre, finalmente tiró del cayuco de su madre: «Lo necesita más». Por suerte para Loga fue solo una estrategia del programa y sí que pudo abrazar a su padre.

Además, conocimos a la cuarta expulsada de la isla de Supervivientes porque sí, fue una chica: Melissa Vargas. Antes de irse tuvo que hacer una última cosa: tuvo que dar el beso de Judas, un gesto que le da un punto de nominación a uno de sus compañeros.

«Se lo voy a dar alguien que no va a salir nominado y se lo doy a Logan», dijo antes de recoger su saco.

El enfrentamiento de Sofía y Logan no fue el único de la noche. El equipo de «Supervivientes 2018» se guardó un plato fuerte para el final con las imágenes en las que Sofía criticaba duramente a María Jesús Ruiz.

Al principio, la ex miss España se mantuvo al margen, incluso pidió disculpas por sus comentarios sobre el físico de Sofía; pero la ex de «GH» no paró hasta que María Jesús rompió a llorar, incluso mencionó a sus hijas. «La supervivencia no se queda en un plató, la supervivencia no es un concurso que dura tres meses. La supervivencia hay que cultivarla toda una vida para ganarse el respeto», espetó.

Nuevos líderes y nuevo hogar

Con Jorge Javier Vázquez al frente y la colaboración de Lara Álvarez desde Honduras, el programa acogió un nuevo juego de localización, en el que se decidió dónde vivirá cada equipo los próximos días.

Pero antes de ello, averiguamos quiénes son los nuevos líderes. La prueba de esta semana ha sido muy dura: han testeado su capacidad pulmonar en apnea.

El equipo Cayo tiene a Hugo, mientras que el de Cabeza de León tiene a Francisco. Finalmente, hubo un intercambio de localización entre los dos equipos: Cayo Paloma y Cabeza de León tienen nuevos inquilinos esta semana.

Por último, los aventureros de ambos equipos participaron en una ronda de nominaciones para elegir a dos candidatos a la expulsión en cada uno de ellos. En Cabeza de León se pusieron de acuerdo para nominar a María Jesús. «Lo está pasando muy mal», aseguró el Maestro Joao. Pero la dirección del programa erradicó ese comportamiento rápidamente.

«No nos gusta ni un pelo esa actitud. Por eso, estáis todos menos Francisco nominados», aseguró Jorge Javier. Es decir, los nominados de esa isla son Alberto Isla, Romina Malaspina, María Jesús Ruiz y Maestro Joao. Mientras que en Cayo son Raquel Mosquera y Sergio Carvajal quienes terminaron la noche con una nominación.

En esta velada Isabel Castell abordó en el plató su paso por Honduras, quien está segura de que está fuera del concurso por «no echar un par de narices» y confesó que tenía una conversación pendiente con Francisco.