'Supervivientes': Melissa cuarta expulsada y Sofía hace un alegato feminista

En una semana cargada de tensión, los nominados, Hugo Paz, Melissa Vargas, Francisco y Alberto Isla, se enfrentaban a la inapelable decisión de la audiencia. Antes de conocerse el nombre del expulsado, Jorge Javier le pidió al Maestro Joao que hiciera una predicción.

"Me puede el corazón. Lo he echado a suertes y me ha salido Alberto. Mandadme la bola y lo veré mejor".