Una histórica de Sálvame se marcha en directo

Después de la polémica entrevista de Mila Ximénez y Terelu Campos en la revista Lecturas en la que curan las cicatrices de su amistad, diciéndose a la cara lo que siempre han callado, Mila ha estallado este martes en directo el plató de Sálvame confesando sus ganas de abandonar el programa.

La colaboradora ha explicado en el programa que no está pasando por un buen momento personal y que darse cuenta de que había hecho daño a su compañera y amiga Terelu le ha servida para replantearse las cosas, barajando incluso la posibilidad de irse del programa. Abriéndose en canal con Paz Padilla le ha reconocido que en los últimos tiempos en Sálvame no está a gusto porque ve unas envidias y competitividad que le hacen sentir mal, por lo que tendría incluso una reunión pendiente con la cúpula, según recoge ESdiario.



"Este fin de semana estaba decidida a dejar el programa, ya no podía más, no quería continuar" confesaba Mila entre lágrimas, reconociendo que le gustaría tener otra vida y que está agotada, asegurando que incluso los sábados no puede salir ni de la cama. "Si yo me fuera, algunos lo sentirían pero otros harían una fiesta flamenca de tres días" continúa desvelando la colaboradora histórica del programa de Jorge Javier Vázquez, aunque sus compañeros le han mostrado todo su apoyo, pero ella confiesa que "no me gusto yo, no me gusta el ambiente, me estoy perdiendo un montón de cosas, la vida personal tiene más riqueza y me lo estoy perdiendo".