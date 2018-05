Enrique San Francisco le pega una puñalada a 'Cuéntame'

Con el talento como excusa, el presentador pregunta al veterano actor si puede llegar a ser una maldición. "Puede ser una maldición porque el talento provoca envidia y la envidia es muy mala", responde San Francisco en el vídeo promocional.

Así las cosas, Risto le pregunta: "¿A ti te ha costado algún papel o algún trabajo?". "Sí, muchos", dice él, a lo que el publicista repregunta y él vuelve a contestar: "No lo sé, me han costado muchos trabajos porque soy una persona que no me gusta me cuesta mucho no decirlo", según recoge ecoteuve.

Pero no contento con ello, Mejide incide: "¿Por ejemplo?". "Por ejemplo, he visto muchas injusticias en mi trabajo y basadas en la envidia. En series y programas de televisión. A la gente que realmente tiene talento y que a lo mejor puede dar el bombazo en alguna película donde otros tienen un papel más extenso", dice San Francisco a lo que Risto vuelve a insistir para, finalmente, conseguir su objetivo. "En Cuéntame", sentencia el intérprete.

