La nieta de Arévalo critica a su abuelo: "Le pedí ayuda y él se enfadó conmigo"

Después de que Arévalo se deshiciera en halagos hacia ella, había algo que no le encajaba. "¿No tiene nada más que decirme?", preguntó para después explicar que: "Yo había discutido con él, yo es que le pedí ayuda y el como que se ofendió a mi si me pide ayuda alguien que yo de verdad quiero no me enfado y no digo: "Pues ahora no te voy a hablar mas"", confesaba algo molesta.

A lo que su abuelo quiso explicar el motivo de su enfado: "Yo me enfade por la forma en la que me escribió por Whatsapp porque a veces mi nieta parece que tenga 20 años en vez de 16 que acaba de cumplir y a mí me sorprendió por una parte, pero si en algún momento la he podido ofender me tiene que perdonar porque soy su abuelo, soy muy mayor y si algo en la vida quiero de verdad es a mi hija y a ella", decía emocionado, según recoge ecoteuve.

Ana no dudó en perdonar a su abuelo. Sobera quiso intervenir diciendo que un perdón había que afianzarlo con un abrazo. "¡Hombre y a Suso también se lo daré!", añadió Ana. Cuando se abrieron las puertas que los separaban ambos se fundieron en un abrazo.

