Paz Padilla hundida, hace lo que sus compañeros le pedían hace años

Con más o menos intensidad, se lleva especulando desde hace tiempo con sus desavenencias y ella misma ha señalado en más de una ocasión que no está de acuerdo con lo que dicen sus colegas de programa y que por eso a veces interviene en las tertulias... a veces generando más polémica aún.

Aprovechando el delicado momento que atraviesa una Mila Ximénez en horas bajas que amaga con abandonar el programa, Paz Padilla ha decidido dar un paso adelante y su brazo a torcer para confesarse con sus compañeros y lanzarles un mensaje de cariño, según recoge ESdiario.

Así, la humorista metida a presentadora del corazón admitió que ha cometido muchos errores y quiso disculparse con sus colaboradores por lo que ha hecho en algunos programas: "Quiero pedir perdón a todos porque a veces he sido cruel en este programa. He hecho preguntas sabiendo que hacía daño, porque pensaba que se me pedía eso. Nos hemos dejado la piel sin medir consecuencias. Y nadie nos lo ha pedido".

