Gil Silgado, vetado en 'Sábado Deluxe'

Esto ha sucedido después de que se hiciera pública la condena a la que se tendrá que enfrentar por haber coaccionado a María Jesús Ruiz. Por esto, La Fabrica de la tele ha decidido vetarlo en Sábado Deluxe a pesar de que el contrato ya estuviese firmado.

Según informó este sábado María Patiño en Socialité: "La productora del programa ha decidido que aunque la condena no es firme, porque tiene diez días para poder recurrir, no sentar a José María Gil Silgado esta noche como así estaba anunciado en una cara a cara con su hija Anabel", dijo, según recoge ecoteuve.

Aunque Gil Silgado no pudo pisar el plató, si lo hizo su hija. Anabel confesó que la próxima vez que va a verse con su padre será en los juzgados por el encontronazo que tuvieron en la Feria de Abril.

Además, la invitada ha querido resaltar que "mi padre llamó a agencias para avisar de que estuvieran allí que la iba a liar". Aunque ha admitido que "no me gustaría volver a verle en la cárcel". También ha añadido que "en el contrato de esta noche habíamos firmado unas cláusulas de no agresiones físicas ni verbales. No sabía como podía reaccionar".

VÍDEO DESTACADO: María Jesús Ruiz: “Gil Silgado era impotente, por eso me tenía que acostar con otro”