La escalofriante y premonitoria renuncia de José María Ínigo a presentar Eurovisión

Nadie sabía de su enfermedad, más que en su entorno más cercano. Ha sido un mazazo. La periodista Pepa Fernández, directora y presentadora del programa de RNE 'No es un día cualquiera', ha dicho que "ha sido una sorpresa"

el fallecimiento de José María Íñigo, quien colaboraba con ella desde hace 18 años, ya que a pesar de que "estaba malito nunca pesamos que iba a ser tan rápido".

Fernández ha contado que el veterano presentador la llamó anoche para decirle que "lamentaba mucho" no poder estar en Tarragona, desde donde se realiza el programa.

Pepa Fernández, según da cuenta 'EsDiario', ha asegurado que al enterarse de la noticia a través de la familia, solo unos minutos antes de ponerse delante del micrófono, ha tenido la sensación de que la de anoche "había sido quizá una llamada de despedida sin que él fuera consciente y mucho menos yo, pero que voy a recordar con mucho cariño".

Ha explicado que llevaba quince días "malito, entrando y saliendo del hospital y ayer me dijo no tengo fuerzas" -el presentador fallecido hablaba sobre un viaje de regreso a su casa-, aunque ha reiterado que no pensaba que la enfermedad tuviera un desenlace "tan rápido".

No a Eurovisión

Pero pese a la sorpresa del fallecimiento este sábado, lo cierto es que el propio Iñigo ya no se veía con fuerzas. Ese es el motivo, según ha podido averiguar ESdiario, de sus reiteradas negativas a presentar este año el festival de Eurovisión, retransmisión que tendría que haber realizado el próximo sábado 12 de mayo.

Los directivos de TVE le habían insistido en varias ocasiones, él era la voz del festival desde el año 2011 y hasta el pasado 2017. De hecho, incluso había pronosticado que Portugal sería vecendora la pasada edición. Pese a los reiterados intentos de Televisión Español en convencer a José María, él tenía sus motivos, "no me encuentro con las fuerzas necesarias para hacerlo".