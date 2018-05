Marhuenda abochorna en directo a las 'estrellas' de La Sexta: "Acojona que seáis un tribunal popular"

Uno en La Sexta Noche, este sábado 5 de mayo de 2018, donde abordaba de nuevo en su mesa de actualidad la polémica sentencia contra La Manada y también las posteriores declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Català arrojando dudas sobre las capacidades del juez del tribunal que emitió un voto particular.

Especialmente beligerantes contra el juez, contra el Gobierno y contra el titular de Justicia se mostraron durante todo el programa los habituales contertulios del espacio Xavier Sardà y Jesús Cintora que casi llegan a acusar al PP de que se produjera la agresión sexual a la chica (La escabrosa confesión del 'Maquiavelo de Atresmedia": "A Cifuentes le hicimos la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien").

Ambos, Cintora y Sardà, estaban en su salsa hasta que intervenía Francisco Marhuenda para pararles los pies a base de sólidos argumentos. El director de La Razón comenzaba poniéndoles en evidencia:

"en esta época de wikipedia ahora todo el mundo es experto en derecho, en psicología, en astronomía. El ministro, por cierto, es jurista, pero nada, aquí no pasa nada, estamos aquí para opinar de una sentencia judicial. Y mira, después de muchos siglos de luchar hubo una cosa que se llamó separación de poderes. ¡Fíjate qué cosas más raras se hicieron en el siglo XIX y parte del XVIII!".

Pese a las continuas interrupciones de Xavier Sardà proseguía (Atresmedia: los que se aporrean el pecho por la libertad de expresión mientras imponen el terror):

"A los jueces se les otorga una cierta autonomía de una independencia y de una autonomía para poder ejercer. Este juez, puedes estar de acuerdo o no, en el ejercicio de su independencia pregunta a esta joven que fue brutalmente tratada".

Y para taparse el culo, Sardá aclaraba:

"Me pueden repugnar esos cinco sujetos, todo lo de antes, lo de ahora y lo de después, pero es que este juez tiene que hacer preguntas y es que vosotros no habéis estado en vuestra vida en un tribunal y no sabéis que cuando un juez está allí sentado tiene que trabajar".