Marhuenda acribilla de un broncazo a los 'juristas' Sardá y Cintora: "Me acojona que seáis un tribunal popular"

Colea la sentencia a 'La Manada' y esos nueve años de prisión a sus cinco miembros, pero también colean las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, asegurando en 'Herrera en COPE' que uno de los jueces, Ricardo González, el que pidió la absolución para este grupo, tiene un problema singular.

La noche del 5 de mayo de 2018, en 'laSexta Noche', Javier Sardá y Jesús Cintora atacaron todo el rato al juez, al ministro y a todo aquel que se pusiera por medio. Hasta que llegó Francisco Marhuenda, director de La Razón y que de leyes sabe algo, no obstante es experto en Derecho Constitucional, y les metió un buen repaso:

En estos tiempos de Wikipedia ahora todo el mundo es experto en derecho, en psicología, en astronomía. El ministro, por cierto, es jurista, pero nada, aquí no pasa nada, estamos aquí para opinar de una sentencia judicial. Y mira, después de muchos siglos de luchar hubo una cosa que se llamó separación de poderes. ¡Fíjate qué cosas más raras se hicieron en el siglo XIX y parte del XVIII! A los jueces se les otorga una cierta autonomía de una independencia y de una autonomía para poder ejercer. Este juez, puedes estar de acuerdo o no, en el ejercicio de su independencia pregunta a esta joven que fue brutalmente tratada.

Explicaba que:

A mí me pueden repugnar esos cinco sujetos, todo lo de antes, lo de ahora y lo de después, pero es que este juez tiene que hacer preguntas y es que vosotros no habéis estado en vuestra vida en un tribunal y no sabéis que cuando un juez está allí sentado tiene que trabajar.