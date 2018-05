La 'niñera de Podemos' le ríe este vómito a Tania Sánchez: "Mucha gente me pide que me cague en la madre de Inda"

El momento ha pasado desapercibido porque fue en la parte en la que Tania Sánchez, junto a Íñigo Errejón, eran analizados por el crítico televisivo Ferrán Monegal y en el que este les sacaba los errores que solían cometer en los platós cuando se enganchaban con un tertuliano.

En el caso de Tania Sánchez le sacó un cara a cara con Eduardo Inda cuando este aseguraba en noviembre de 2014 que la entonces miembro de Izquierda Unida acabaría enrolada en Podemos, algo que ella negaba sin rubor, pese a que la noticia se confirmó poco después.

Monegal, como si fuese un asesor de imagen de Podemos o hubiese recibido órdenes directas del partido de Pablo Iglesias reconvenía a la política podemita por entrar en el cara a cara con el entonces periodista de El Mundo.

Tanía, que en parte reconocía su error por entrar en esa lucha en el barro, aprovechaba para lanzar un innecesario y cobarde ataque a Eduardo Inda:

Es verdad que a mí me apasiona discutir de política y en muchas ocasiones es lo que más me dice la gente cuando vamos a los actos públicos y a los círculos: No le entres, no le hables, insúltale, cágate en su madre. Creo que Eduardo Inda debería replantearse la imagen que se construye de sí mismo y el personaje que se ha construido.