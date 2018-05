TV3 se pega el tiro de gracia dando voz al etarra que asesinó por "chivato" a un padre de familia: "No me arrepiento"

Josean Fernández Hernando, alias 'Maguila', se encontró este sábado 5 de mayo de 2018 en los camerinos de TV3 con Rosa Maria Cabré, hija de una de las víctimas del atentado de Hipercor, que iba a ser entrevistada en el programa de TV3 "Preguntes Freqüents". No le pidió perdón. Y la misma actitud mantuvo en este espacio frente a la presentadora Laura Rosel, que hasta le rió las gracias al etarra por el asesinato del comerciante, Rafael Vega Gil, de 48 años, casado y padre de cuatro hijos, a quien el mentado le descerrajó nueve tiros el 5 de junio de 1982 en el barrio santurzano de Las Viñas. (Los millonarios separatistas que se forran en TV3 cargan contra "chivato" Albert Rivera y se mofan de Griso).

Fernández, quien fue condenado a 27 años de cárcel por el asesinato del citado empresario vinatero, -cuya viuda, María Dolores Bernisa Martínez, de 47 años, se suicidó apenas tres meses después del crimen por una profunda depresión-, y que salió de prisión en 2005, ha sido el nuevo 'referente del pacifismo' invitado por TV3, mientras el director de la cadena, Vicent Sanchis, se dedica a mendigar dinero para la cadena sumándose a la campaña 'Salvem TV3', destinada a la gente que "ama su país, la libertad y su televisión". (TV3: Las pifias, trampas y sectarismo de la televisión catalana denunciadas ante la Unión Europea).

En la entrevista, no muestra ni de lejos el más leve atisbo de arrepentimiento y descarta por completo pedir perdón a las víctimas del terrorismo, a pesar de que en dos ocasiones se jacta de ser "corresponsable" de los crímenes de ETA durante los treinta años que dice que estuvo ligado a la "organización". (Los millonarios de la TV3 y sus satélites defienden la violencia contra España: "Es un toro que nos amenaza).

Es más, se niega a llamar a la suya una organización terrorista:

"Jo no definiria ETA com una guerra sinó com una lluita d'alliberació" Josean Fernández (exmembre d’ETA) a #FAQSbakeaTV3 ▶ https://t.co/J2EggTcoiS pic.twitter.com/nnHkRgomDf

Tras haber explicado su actitud frente a la víctima de Hipercor,:

"Yo no he pedido perdón porque entiendo, ya lo he explicado alguna vez, que lo que yo hice y en el momento que lo hice, lo hice de una manera consciente. Lo hice porque entendía que en aquel momento tenía que hacerlo y no me he visto en la circunstancia de que nadie me haya dicho que tenga que pedir perdón ni nada parecido, pero también entiendo que no es algo que se deba pedir porque alguien lo exige sino que tiene que ser algo individual y que surja de uno mismo",