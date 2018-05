Cabreo monumental de Toñi Moreno con el abogado de 'La Manada'

Agustín Martínez Becerra siguió defendiendo que lo que había ocurrido no era una violación, aunque reconoció que el no veía "jolgorio" en las imágenes del vídeo que ellos mismos captaron: "A mí el adjetivo no me parece el más correcto, pero lo que está definiendo es relaciones sexuales consentidas", aseguró antes de provocar el gran enfado de la presentadora, según recoge ecoteuve.

"¿Por qué si son relaciones consentidas, estas personas no se despiden de forma amistosa y le devuelven el teléfono móvil? Le roban el teléfono, la dejan tirada en un banco...", empezó diciendo. "Yo puedo entender que alguien quiera tener relaciones consentidas con cinco personas, pero cuando una persona quiere. Pero cuando la dejan tirada y sin móvil, ¿eso a qué responde?", le espetó llevándose una gran ovación por parte del público presente en plató.

