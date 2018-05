El director de Telemadrid disfruta como nadie de su coche oficial mientras la hunde en audiencia

José Pablo López Sánchez es el director general de Telemadrid y disfruta como nadie de su coche oficial. ¿Por qué hacemos esta afirmación?

Muy sencillo porque este directivo no tiene carnet de conducir y según afirma a sus íntimos, "no le gusta nada el transporte público pues se pierde".

Complicada situación para un señor que vive en el centro de Madrid y tiene su puesto de trabajo en la Ciudad de la Imagen. Para los que no conozcan la Villa y Corte, las instalaciones de la televisión pública madrileña se encuentran en la carretera de Extremadura a unos 15 kilómetros del centro de la capital.

¿Pero cómo se apaña una persona así o si lo prefieren cómo hacía antes para desplazarse?

Cuando López Sánchez desempeñaba esta misma función de director de antena en 13 TV, utilizaba los coches de producción que estaban destinados a recoger y devolver a los invitados para que le llevasen a la cadena de televisión, a su casa o a donde tuviera que ir.

Hay que decirles que la televisión participada por la iglesia está en Boadilla, es decir, todavía más lejos que Telemadrid por lo que podemos afirmar que José Pablo ha ganado en calidad de vida pues ahora los desplazamientos "in itinere", como califica la DGT a aquellos que se realizan para ir a trabajar son más cortos.

Sí nos dicen conductores suyos de 13 TV , que "había que hacer encaje de bolillos para traerle y llevarle y que muchas veces", algunos invitados a las tertulias (cuando 13tv tenía estos espacios no como ahora) le recogían en su coche particular y así podían hablar un poco con el "jefe". "Como vive en el centro de la capital había que dar vueltas y aparcar mal el coche cuando se retrasaba", recuerda un ex chófer de la casa.

Ahora llama la atención, que Telemadrid siempre sujeta a recortes presupuestarios siga con esto de los coches oficiales cuando a los invitados y al personal de la casa los desplazamientos se realizan o en taxi o con VTC siempre que estén absolutamente justificados.

Esta polémica se suma a las enormes dificultades que está teniendo José Pablo al frente de la televisión madrileña pues no consigue remontar los datos de audiencia. Ondamadrid, la radio pública, ha perdido la mitad de los oyentes y encima quien le ha nombrado, aborrece la línea editorial de la cadena pues más parece que la controlen aquellos que están en minoría en su consejo.