Los arbitrajes de laSexta siempre benefician a Podemos: Ana Pastor pita a favor de Noelia Vera durante todas las jugadas polémicas

Como sucede con algunos arbitrajes en según que determinados campos, ante una duda o una jugada polémica, la decisión siempre cae del lado de los mismos.

Esto es lo que sucede con Ana Pastor en 'El Objetivo' y en laSexta en general, y si no se lo creen ahí tienen el ejemplo del 'trencilla' Iñaki López. Ante una situación similar o un contexto determinado en un debate, siempre sale favorecido el representante podemita en cuestión.

La favorecida por el arbitraje de Pastor en esta ocasión fue Noelia Vera en un debate feminista, el de este 7 de mayo de 2018, que demostró que laSexta sí hace distinciones entre mujeres en función del partido en el que militen.

Mujeres eran todas en el plató de 'El Objetivo'. Estaban Esperanza García (PP), Carmen Calvo (PSOE), Noelia Vera (Podemos) y Begoña Villacís (Ciudadanos).

Pastor permitió escandalosamente que Vera llenase de fango el debate, femenino y feminista, cuando la podemita acusó sin pruebas a Ciudadanos, y cuando su portavoz 'naranja' quiso desmentir sus afirmaciones, dejó continuar a Vera sin darle la réplica a Villacis.

Ana Pastor: Citaba Esperanza el contexto europeo y si no me equivoco Podemos llevó al Parlamento Europeo.

Noelia Vera: Me sorprende profundamente que cuando llevamos a debate al Parlamento Europeo esta sentencia porque consideramos que tenía que pasar a otros niveles el PP no quiso y Ciudadanos se ausentó esta votación

Villacís: Voy a corregir esta información porque me parece increíble...

Noelia Vera: No me interrumpas Begoña que si queremos hablar todas, debemos escuchar pacientemente como yo he hecho.