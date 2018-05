Muy mal rollo en Masterchef

Víctor entregó a su compañera el delantal negro que la situaba al borde de la expulsión. "Te vas a cagar", respondió ella.

"Voy a sabotear e mi equipo desde dentro", dijo, ante la sorpresa de sus compañeros. Víctor explicó que era el programa quien le había ordenado entregar un delantal negro a una persona. "A mí no me gusta esta situación", dijo el joven. "A mí, tampoco", añadió ella, según recoge ecoteuve.

Minutos más tarde, Ketty se lo pensó y pidió perdón: "He tenido unos minutos de reflexión. No tienes la culpa y quiero pedirte perdón. Lo voy a dar todo y no voy a sabotear el trabajo de mis compañeros".

Finalmente, tras la prueba de eliminación, fue Eva la que dejó las cocinas de Masterchef. La ex de Marc Gené fue la peor en una prueba que no comprendió, como otros de sus compañeros, en la que debía elaborar platos con restos de comida de otras elaboraciones.

