Telecinco tira de otra bochornosa pelea de Lydia Lozano para relanzar Supervivientes

Así lo cuenta la web de Telecinco pero suavizando el escándalo: los constantes rifirrafes en los que se ha visto envuelta María Jesús Ruiz en la isla con Sofía, en los que la maña sacaba temas personales de la exmujer de Gil Silgado, han cabreado sobremanera a Julio Ruz, su actual pareja.

Así, en un debate abierto sobre la exposición de la vida privada de María Jesús Ruiz, Julio ha terminado enfrentándose a Lydia Lozano sacando a relucir una misteriosa conversación que ambos mantuvieron durante una cena... ¿Qué hablarían en aquel encuentro?

Pero antes el invitado había tenido que escuchar descalificaciones de la propia presentadora, Sandra Barneda, que no dudaba un solo instante en llamar "hipócrita" a Julio Ruz y además echarle en cara que lo hacía "bajo cheque". Él se defendía como podía en el plató hasta que, totalmente fuera de sí y a gritos, intervenía Lydia Lozano.

Lydia, totalmente desgañitada, comenzaba a echarle en cara al invitado que en otras entrevistas su mujer le había puesto a parir, y llegaba entonces el intercambio de gritos y descalificaciones hasta que Ruz sacaba a relucir una misteriosa cena entre él y Lydia Lozano. "Mira no salgas por donde me tienes que salir que la cena que tuvimos va a dar mucha tralla..".

Entonces llegaba la tormenta: ¿Esto de que va a dar mucha tralla? Primero no cenamos, te sentaste en mi mesa, con mis amigos. Qué mangante eres, es increíble... ¡yo que no he utilizado nada de lo que se dijo en esa cena¡. ¡Pero qué quieres! ¡Conmigo no!..., gritaba Lozano.

En el plató la presentadora solo acertaba a preguntar "¿qué cena?"