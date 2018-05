Ana Rosa castiga de cara a la pared al sectario profesor que desliza la culpa a las familias de guardias civiles de inventarse el acoso

La Fiscalía denunció a nueve profesores por humillar y acosar a alumnos que resultaban ser hijos de guardias civiles, justo después de ponerse Cataluña al rojo vivo tras la intervención de las fuerzas armadas del 1-O. ¿A que no sabes por quién pide el voto el líder de los profesores que acosaron a hijos de guardias civiles?

El asunto trae cola, porque desde el independentismo se defienden diciendo que todo esto es mentira y poco menos que una inventiva de los alumnos. Muy creíble...

En esta línea apareció en Telecinco Josep Lluís Alcázar, profesor del instituto de la discordia, El Palau, que defendió a capa y espada al profesorado, pero se llevó un auténtico chorreo de Ana Rosa Quintana este 8 de mayo de 2018.

Hasta en cinco ocasiones dejó las cosas bien claras la presentadora al profesor:

[...]

Ana Rosa: Perdón, ¿entonces los niños se inventan esto? ¿Mienten los niños?

Profesor: No, no, los niños no... Nosotros no vamos a convertir esto en un problema 'profesor-niño, ¿quién miente?' Yo lo que le voy a decir a usted es que en esta situación hay una primera víctima que es el profesorado, que se está jugando la salud y el futuro.

Ana Rosa: Bueno, cambiemos el orden, ¿no? Ponemos primeras víctimas los niños y después los profesores...

Profesor: Bueno... Si se demuestra que hay estas frases, que el profesorado dice que no.

Ana Rosa: Es que esto está en la Fiscalía, algo habrá ocurrido.