El exetarra y socio de Nacho Escolar confiesa en TV3 haber sido el 'cerebro' de la fuga de los golpistas separatistas

Los amigos de Dolça Catalunya han encontrado toda una confesión de parte: la del abogado del fugado Toni Comín, el exetarra y socio de Nacho Escolar, Gonzalo Boye, quien en TV3, en el programa 'Tot es mou', admitió el 4 de mayo de 2018, haber escrito un informe en el que recomendaba la fuga a los golpistas. --Jaume Assens, teniente de alcalde de Barcelona, fue quien aconsejó la fuga a los golpistas--

"Yo hablé con determinadas personas (...). A mí el consejo me lo pide un gran amigo, Jaume Asens, y me dice ‘¿Tú que harías?' Y le digo ‘Yo salir antes de que haya querella'. Y me dice ‘¿Para qué?' Y le digo ‘Para esto, esto, esto y esto'. Me dice ‘Pónmelo en un documento'. Y ese documento es el que se les (sic) traslada a Toni Comín, y a partir de allí ellos toman sus propias decisiones".

Así como lo escucha. Se lo dijo a Helena García Melero, periodista tan imparcial que como recuerda Dolça Catalunya fue una de las participantes en la paella de Puigdemont en la torre que la Rahola tiene en Cadaqués. --Pillan al jefe de los Mossos de farra con Puigdemont, Laporta y Rahola--

¿Hay alguien investigando esto? ¿Qué clase de dirigente público se dedica a evitar que la Justicia alcance a presuntos delincuentes? ¿Por qué el PSC apoya a Ada Colau con sus votos en la alcaldía?

Nadie debe llevarse las manos a la cabeza porque lo hemos contado hace tiempo. Más de las siglas, todos estos abogados de los golpistas hace tiempo que están en el ajo.--Javier Ruiz entierra para siempre al abogado de Toni Comin, Gonzalo Boye, por querellarse contra Ana Rosa Quintana por difundir los mensajes de Puigdemont--

Jaume Asens, una de los hombres de confianza de Ada Colau. Asens, al igual que si amiguito Gerardo Pisarello, es abogado de okupas y manteros. En 2006 en el marco de la operación Chacal detuvieron a al marroquí Mohammed Mrabet.

El pasado 23 de septiembre de 2017 Asens escribió que "...no imaginábamos que llegaríamos justo hoy a lo que parece ya un Estado de Excepción". La noche anterior se le vio en la lujosa terraza de Casa Fuster preocupadísimo sorbiendo un excepcional gintonic de 20€ con el comissari Toni Soler, el catabatasuno Antonio Baños y otros que lo dan todo percatalunya.--Antología del ridículo de Gonzalo Boye: dice que los no los mando Carles Puigdemont en Antena 3 y se desmiente en Cuatro--

Cuenta Javier Chicote en ABC que la Audiencia Nacional lo condenó en 2009 a siete años de prisión por un delito de integración en organización terrorista. Se le ofreció como abogado el activista Jaume Asens, actual cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Como letrado penalista, recurrió con éxito ante el Tribunal Supremo la condena a su cliente.--Cuando no bailan con Otegi, invitan a Boye a laSexta como los Ferreras: 'Puchi' se tomó las uvas con un exterrorista de 'Terra Lliure'--

La Sala Segunda de lo Penal, en una sentencia de febrero de 2011, absolvió a los cinco condenados de la operación Chacal, un caso que instruyó Baltasar Garzón.Según la Guardia Civil y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Mohamed Mrabet, gerente de la mezquita y propietario de una carnicería, «asumió el liderazgo de la célula catalana radicada en la localidad barcelonesa de Vilanova i la Geltrú». Se dedicaba a «captar jóvenes para la práctica de la yihad en Irak» y «creó un espacio ideológico de adoctrinamiento en torno a la mezquita», denominada «Al Furkan». Según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC, uno de los jóvenes que Mrabet contribuyó a radicalizar fue Abdelbaki es Satty, quien, a su vez, años después, se encargaría de radicalizar y dirigir a los jóvenes que cometieron los atentados de las Ramblas y Cambrils. Es Satty, que se convirtió en imán de la mezquita de Ripoll, murió en la explosión de la casa de Alcanar (Tarragona), donde preparaban los explosivos.

El caso paradigmático es el del ex etarra y socio de Nacho Escolar, Gonzalo Boyé. Tiene gracia que un ex condenado por terrorismo, hoy devenido abogado de podemitas y exeditor de la revista Mongolia, sea quien vaya a defender , por ejemplo, a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, los dos concejales de Manuela Carmena imputados por tres delitos en el caso del Madrid Open de Tenis.

El caso paradigmático es el del ex etarra y socio de Nacho Escolar, Gonzalo Boyé. Tiene gracia que un ex condenado por terrorismo, hoy devenido abogado de podemitas, golpistas fugados y editor de la revista Mongolia, sea quien vaya a defender , por ejemplo, a Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, los dos concejales de Manuela Carmena imputados por tres delitos en el caso del Madrid Open de Tenis. --El ex etarra Gonzalo Boye, socio de Nacho Escolar, asesorará a los imputados Sánchez Mato y Mayer--

Gonzalo Boye, columnista y secretario del consejo de administración del diario digital que dirige Ignacio Escolar, fue condenado a 14 años de cárcel por su participación en el secuestro del industrial Emiliano Revilla, perpetrado por ETA en 1988.--Emiliano Revilla, secuestrado por el etarra Boye hace 31 años: "No puedo perdonar"--

Toda mi solidaridad con @Jaumeasens y Banet Salellas grandes abogados que siempre han hecho su trabajo https://t.co/nTrCyF3SkI vía @abc_es — Gonzalo Boye (@boye_g) 22 de agosto de 2017

Los etarras mantuvieron al empresario encerrado durante 249 días en un zulo de apenas dos metros de longitud, excavado en un chalé próximo a la calle Arturo Soria de Madrid. Lo liberaron el 30 de octubre de 1988 después de que la familia pagara un rescate de más de 500 millones de pesetas (unos tres millones de euros al cambio actual).

La banda terrorista había "subcontratado" algunas labores de apoyo logístico del secuestro a Gonzalo Boye y otros dos ciudadanos chilenos que eran miembros del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

En una sentencia dictada el 13 de junio de 1996, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a Boye y sus dos compañeros a 14 años y ocho meses de cárcel, así como a indemnizar a Revilla con 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros), como culpables de un delito de "detención ilegal".

La Sala aplicó a los tres condenados el agravante previsto en el artículo 57 del Código Penal de 1988, que prevé aplicar la pena en su grado máximo en "los delitos relacionados con la actividad de bandas armadas o de elementos terroristas". Gonzalo Boye sólo permaneció ocho años en prisión, que aprovechó para sacarse la carrera de Derecho.