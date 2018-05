Esta malagueña pone patas arriba ‘First Dates’ por una “poderosa” razón

Parece que el programa mantiene intacta su capacidad de sorprender… lo normal cuando se trata de un programa con esa audiencia y con ese seguimiento en las redes sociales. Lo mejor de todo es que gracias al programa, estamos aprendiendo un montón sobre cómo ligar en este mundo moderno.

Pero lo que mucha gente se pregunta cuando ve el programa —especialmente cuando somos testigos de citas en las que se intenta arrejuntar a una pepera con un podemita—, es qué criterio siguen para emparejar a sus participantes.

Aunque recientemente salió a la luz un extenso cuestionario que utiliza el programa para determinar si los aspirantes son aptos para participar en el programa, y que además les ayuda a decidir quién podría ser su media naranja, las dudas sobre la veracidad de las citas siempre han estado presentes.

En el caso que nos ocupa hoy, parece que las cosas funcionaron perfectamente. Gracias al programa conocimos a Aina, una profesora de piano de Málaga de 24 años, que encandiló a su pretendiente… y a todos los espectadores. Y lo mejor de todo es que lo hizo sin darse cuenta.

Delante tenía a Pablo, un gaditano de 20 años, monitor de gimnasio que se quedó sin hipo con la malagueña desde el primer momento. Durante la conversación en la que estaban rompiendo el hielo —”de dónde crees que soy”, “pues yo soy monitor”, “pues a mí me encanta descargar adrenalina”, etcétera—, el joven empezó a explicar que quería estudiar.

En ese momento, Aina hizo un gesto de lo más inocente, que dejó sin habla literalmente a Pablo:

El motivo lo revelaría más tarde frente a la cámara:

“Cuando se mueve y hace así, y no lleva sujetador, me entra una caló que no veas y se me quita el hambre y todo.”