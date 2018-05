Cabreo épico de Roi con ‘Sálvame’: “Ha sido rastrero y de mal gusto”

Roi ha pasado un mal trago en el programa Sálvame al que ha acudido a acompañar a su novia, Crislo, que es una de las concursantes del programa Factor X. Lo que no se esperaba el exconcursante gallego de OT es que le abordaran en directo y sin previo aviso, algo que ha enfadado al cantante que no ha dudado en mostrar su enfado en las redes sociales, según recoge lavanguardia.

”Lo que he vivido me parece rastrero y de muy mal gusto”, ha escrito en Twitter. “No me hace ninguna gracia salir en un programa que ha criticado tanto a mí como a mis compañeros”, asegura en alusión a las palabras dedicadas desde el programa a Alfred, Nerea o Cepeda.

El joven, que insiste en que acudió como acompañante, asegura que no le avisaron de la intención de sacarle en antena: “Nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín. Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen”.

Nadie me saludó estando allí, incluso me preguntaron si era bailarín.

Después de sacarme sin permiso me mandan firmar los derechos de imagen...👌🏻 — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 8 de mayo de 2018

VÍDEO DESTACADO: ”Cómeme el donut" de Lapili y Jirafa Rey se vuelve viral tras su paso por 'Factor X'