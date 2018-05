El feo 'cara a cara' entre una sumisa María Jesús y una rencorosa Sofía

Cada una de ellas debía ponerse en el extremo de un puente y alternativamente ir explicando las cosas que no le gustaban de la otra. Finalmente, en el centro de la infraestructura, tenían que decidir si consumaban su perdón o se volvían por donde habían venido. Tras la fuerte discusión entre ambas en la última gala del programa en la que María Jesús terminó llorando pocas esperanzas había de que las robinsonas acercaran posturas... y así fue, según recoge ecoteuve.

Aunque la Miss se mostró aparentemente dispuesta a olvidar todo lo ocurrido, la ganadora de GH16 consideró que todo era una estrategia de la modelo para quedar bien ante la audiencia. María Jesús volvió a nombrar a sus hijas y Sofía se defendió matizando aquella famosa conversación. Fue entonces cuando Lara Álvarez se puso seria para pedir a ambas que dejaran en paz a las personas que no estaban en el concurso.

"Lo único que has dicho son cosas para quedar bien, así que tu perdón es una gran mierda", le dijo a la cara a la modelo. "Yo respeto al programa y al equipo, pero con personas tan maleducadas como ella, poco se puede hacer. Que te perdone Dios, aunque tu crees más en el diablo que en Dios", dijo Ruiz antes de que ambas anunciaran que no iban a hacer las paces.

Otro de los enfrentamientos que más expectación generaron al público fue el de Romina Malaspina y Raquel Mosquera. En la línea de Sofía y María Jesús, la argentina optó por querer olvidar todo lo ocurrido y la peluquera insistió en que le había hecho mucho daño al decirle que su marido le estaba siendo infiel y que estaba loca sabiendo de su complicada situación.

Malaspina argumentó que en argentina las palabras tienen otro significado y a Mosquera no pareció convencerle la excusa, por lo que al final del puente, decidió no perdonar a su compañera y hacer de nuevo el camino de vuelta. La decisión de Raquel provocó una gran ovación del público presente en plató, ya que la concursante prefirió no quedar de buenas ante los espectadores por una situación que le había dolido de verdad.

VÍDEO DESTACADO: Jorge Javier sale al plató de 'Supervivientes' con este extraño líquido blanco en la boca y Twitter arde