Frank Cuesta anuncia que tiene malaria

Frank Cuesta, más conocido como Frank de la jungla, ha anunciado este miércoles a través de Instagram que ha contraído la malaria durante uno de sus viajes al continente africano, según recoge ecoteuve.

Con una imagen de un test en el que se puede ver que el resultado es positivo, el herpetólogo informa a sus seguidores de la noticia aunque sin perder su particular humor: "Me traje de África un animal invasor :) Qué putada".

Como ha explicado Frank Cuesta en su Facebook, contrajo la enfermedad hace ya tiempo aunque ahora es cuando está teniendo sus primeros síntomas: "Es una enfermedad que se queda para siempre y se manifiesta cuando le sale de los c...".

El aventurero ha querido tranquilizar a sus seguidores con un vídeo en YouTube asegurando que se encuentra bien: "Tengo malaria, sí, pero en tres días estaré jugando al tenis", dice el leonés, que afirma que ya se ha tratado con el medicamento.

Cuesta dice que la malaria "se cura con 20 euros": "Los que se mueren son los pobres, la gente que no tiene recursos, la gente que no puede acceder a un hospital". Y vuelve a insistir: "La gente se muere en los países pobres, prácticamente por deshidratación y una fiebre altísima, pero no en países desarrollados".

Es en África donde grabó su última temporada de Wild Frank. "Somos españoles y hemos hecho el mejor reportaje de glorias del mundo. Un gorila en su casa, ellos y nosotros, cara a cara, sin turistas", decía en la rueda de prensa hace unas fechas.