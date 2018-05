Jorge Javier echa como agua sucia a Oriana

En esta ocasión, Oriana trataba de comentar uno de los vídeos del reality, cuando Carmen Gahona la interrumpió para contar una de sus divertidas anécdotas. Marzoli volvió a intentar lanzar su opinión, pero en esta ocasión fue Jorge Javier el que se lo impidió, según recoge ecoteuve.

La situación provocó las risas de todo el mundo y el paulatino enfado de la colaboradora: "Venga va, Oriana, perdona. Dilo", le emplazaba a la tertuliana, que cuando se disponía de nuevo a hablar, era interrumpida por el presentador para dar paso a un vídeo.

A la vuelta, Vázquez dio la palabra a Oriana, que enfadada aseguró no haber visto las imágenes, ya que no importaba su opinión. La actitud de la venezolana no gustó a Jorge, que la expulsó temporalmente del plató. "Te ves el vídeo y cuando lo veas vuelves y comentas", le dijo mientras la sacaba del estudio.

Minutos después, Oriana regresaba hecha un mar de lágrimas, muy enfadada con sus compañeros: "Si el próximo programa me puedo poner en otro sitio, te lo agradecería. No puedo más. Tengo un límite y no me hace gracia ya tanta tontería", dijo solicitando no sentarse al lado de Carmen Gahona. Jorge Javier intermedió intentando tranquilizar a la joven y le pidió que le diera a su compañera una nueva oportunidad.

VÍDEO DESTACADO: Carmen Gahona desnuda a Oriana en pleno directo