Este es el nivelazo del sectario Fernando Berlín: resta importancia a la 'kale borroka' catalana y se niega a debatir con uno de los agredidos

En las calles de Cataluña no es que haya solo fractura, es que además hay agresores y agredidos. Una suerte de 'kale borroka' está surgiendo con fuerza en la república independiente imaginativa de los independentistas, con evidente distancia de la original del País Vasco, pero con ciertos símiles preocupantes. Pérez Henares estalla contra la infecta kale borroka catalana llamándoles exactamente por su nombre .

Este 8 de mayo de 2018 un grupo de jóvenes de la organización Sociedad Civil Catalana fue agredido en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona por otro grupo que portaba porras, su 'delito' fue colgar carteles para el anuncio de un debate de índole político. Pensar diferente del rabioso independentismo no vale en Cataluña para los furibundos separatas. Los facinerosos 'indepes' atacan con estacas a partidarios de Sociedad Civil Catalana (SCC) en la Universidad.

En la misma jornada, el sectario periodista Fernando Berlín mostró su verdadera cara en 'Al Rojo Vivo' de laSexta, cuando uno de los jóvenes agredidos entraba para dar su versión de los hechos, y Ferreras daba paso al opinador Berlín:

Fernando Berlín: Me cuesta mucho convertir una cuestión que es relativamente anecdótica en una cuestión extendida y como elemento fundamental...

Ferreras: ¡Pero no es anecdótico que intenten pegar a unos chavales en la universidad!

Fernando Berlín: Bueno, yo te doy mi opinión y tú das la tuya.

Ferreras: ¿Pero crees que es anecdótico?

Fernando Berlín: Yo creo que esto no es un suceso que se produzca a todas horas en Cataluña. Yo conozco perfectamente a la kale borroka. Solo la equiparación es una distorsión.

Ferreras: Si hay una serie de chavales que se ven amenazados... Dejad que hable Josep Lago.

Fernando Berlín: Bueno, lo que pasa es que a lo mejor yo no quiero debatir con Josep Lago porque no me parece que sea...

Ferreras: Pero tiene derecho a dar su opinión.

Josep Lago: Yo sí quiero debatir con él y con todos vosotros, por supuesto, estaré encantado además.