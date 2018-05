Arrimadas, desesperada ante el sesgo chusco de la TV3, le mete un corte épico a su entrevistadora

Observen la foto que encabeza esta nota. Es la visible cara de la desesperación. La de Inés Arrimadas, líder de la oposición (al no gobierno) en Cataluña, y ganadora indiscutible de las últimas elecciones, en su última visita a Tv3, el canal público catalán que el pasado sábado 5 de mayo alcanzó las más alta dosis de excrecencia loando y masajeando a un terrorista con delitos de sangre que se llevó de postre el aplauso del público del programa 'Preguntas Frecuentes'--TV3 se pega el tiro de gracia dando voz al etarra que asesinó por "chivato" a un padre de familia: "No me arrepiento"--.

Lo de este 10 de mayo no llegó a esos niveles pero supone una muesca más de cómo se viven las cosas en el canal que pagan todos los catalanes y que está descaradamente abrazado a la causa secesionista--TV3: Las pifias, trampas y sectarismo de la televisión catalana denunciadas ante la Unión Europea--.

La protagonista en este caso es la periodista Lidia Heredia, conductora de 'Els Matins'--Carlos Herrera explota: "UGT y CC.OO son basura y TV3 un estercolero"--.

Heredia ha intentado apretar a Arrimadas a cuenta del polémico y comentado tuit de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, cuando enlazó a una información de El Mundo donde se le ponía cara a los nueve maestros separatistas a los que se les imputa supuestos delitos de odio por comentarios contra los hijos de los guardias civiles.

La polémica vino a cuenta de que muchos entendieron que Rivera lo que estaba haciendo era señalar a nueve profesores que todavía no han sido declarados culpables, a pesar de que la información de El Mundo era precisa y detallada.

Arrimadas ha intentado hacer ver a su entrevistadora que la desprotección de estos niños es palpable y que el secesionismo es algo que no respetaría ni algo tan sagrado como la infancia en caso de que seas 'hijo de', según la transcripción que aporta el digital e-Notícies--El sueldazo que se embolsa la histérica separatista Rahola en TV3 por 15 minutos de lunes a jueves--:

Arrimadas: Ayer mismo había una información que decía qué 'cau' iban los hijos de los Guardia Civiles que están investigando. No sé por qué no me pregunta por ello. Me parece más grave Lidia Heredia: ¿Y las dos cosas le parecen bien? Arrimadas: No me parece lo mismo, decir a qué 'cau' llevan a los menores, dar la información de los apellidos de los menores y a qué 'cau' van de Barcelona a mí no me parece lo mismo" Lidia Heredia: ¿Y señalar a los profesores que aún nadie ha demostrado lo que han hecho con nombres y apellidos? Arrimadas: Esto es un información que ha sacado El Mundo Lidia Herrera: ¡Pero es que la ha retuiteado el presidente de su partido! Yo le pregunto si cree que se equivocó Arrimadas: La CUP está muy contenta de decir cuál es la mujer del juez que está investigando todo esto y donde trabaja Lidia Herrera: Señora Arrimadas, usted antes se quejaba de la importancia de admitir errores. Sencillamente le preguntaba si cree que Albert Rivera se equivocó Arrimadas: Lo que está pasando ahora mismo en Cataluña es que se ha señalado a los hijos de los Guardias Civiles por la profesión de sus padres.

"Que usted no me pregunte por el señalamiento a los hijos (de los guardias) y me pregunte por un tuit de Albert Rivera es muy descriptivo.", ha finalizado la líder de Ciudadanos en Cataluña.