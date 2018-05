'Factor X': Jesús Vázquez, Risto y sus jueces cazan a un aspirante haciendo playback

La noche del miércoles se emitió en Telecinco Factor X, el talent show presentado por Jesús Vázquez en el que los jueces intentan dar con un solista o grupo musical con una marcada personalidad que sea capaz de convertirse en una estrella de la música.

Laura Pausini, Risto Mejide, Fernando Montesinos y Xavi Martínez vieron en esta gala 22 nuevas actuaciones de aspirantes que trataban de hacerse un hueco en la siguiente ronda.

El talent show ha registrado hasta la fecha un progresivo descenso en su cuota de audiencia. Mientras que el pasado 13 de abril debutaba haciéndose con un 17,2% de share, semana a semana fue bajando hasta acabar en el 15,6% que registró la última semana.

El dato no es del todo malo si se tiene en cuenta que compatía con la serie de Antena 3 Fariña y con el programa Ven a cenar conmigo Gourmet de Cuatro.

De todos modos, el jurado se empleó a fondo para emitir los veredictos más justos posibles. Como siempre sucede en Factor X, hubo una enorme variedad de concursantes y estilos musicales.

Pasó este miércoles por el plató una pareja de chicas españolas que ya habían logrado éxito en la versión italiana del programa, pero nadie es profeta en su tierra y el jurado las mandó de vuelta a casa.

Hubo también alguna apuesta musical arriesgada pero que acabó ganándose el jurado, como el intento de uno de los aspirantes de fusionar sus raíces árabes con la música flamenca. También arriesgada, pero en otro sentido, fue la actuación de un aspirante gallego que hizo una versión muy libre de Soldadito marinero de Fito.

«Esto que has hecho hoy es una payasada, no te digo todo lo que piensa por respeto a las personas que han venido contigo», le dijo Risto Mejide.

Poco después llegó al programa Jorge, un joven pertrechado con una guitarra que anunció que iba a dedicarle su actuación a su madre fallecida. Su talento quedó fuera de toda duda y también la sensibilidad de la voz, que hizo llorar a mares a Laura Pausini:

«No soy capaz de decirte que no. Quiero que tu madre escuche un sí. Siento mucho cómo has pasado tu infancia. Para mí es un sí. Quizás no es mi sí. Quizás es el suyo».

Un mal rato pasó sobre el escenario Eric, un artista urbano que llegó a Factor X lleno de ilusión. Durante su número mostró un gran desperpajo sobre el escenario, pero en cuanto terminó de cantar los miembros del jurado se olieron algo raro. Fernando Montesinos se percató pronto:

«¿Has traído un playback a Factor X?».

Al principio Eric lo negó, hasta que acabó reconociendo que lo hizo porque había tenido problemas con su productor.

«Nos la has intentado colar, no nos advertido y ahora no sabemos como cantas», le dijo Montesinos.

Pese a ello, Eric tuvo suerte y pilló al jurado de buen humor, que acabó dándole el visto bueno para pasar de ronda.