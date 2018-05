Lomana hunde a Atresmedia: confiesa se fue de Antena 3 por el sectarismo de laSexta y Ferreras

Era un secreto a voces pero este próximo 13 de mayo de 2018 todo apunta a que por fin lo va a oficializar Gloria Lomana, quien fuera todopoderosa directora de informativos de Antena 3. Lomana acudirá al programa de Risto Mejide en Cuatro para responder a las preguntas más incómodas para Atresmedia relacionadas con su abrupta salida de Antena 3.--Gloria Lomana deja la dirección de informativos de Antena 3--

Y aunque hasta ahora se había contado la versión oficial de que la salida de la directora de informativos de Antena 3 había sido pactada y amistosa después de 13 años en el cargo, la verdad de Gloria Lomana sale a la luz en el ‘Chester' y apunta a dos culpables: Antonio García Ferreras y la línea informativa de laSexta.--Gloria Lomana: "La información en las redes está en manos de intereses que buscan intimidar y desinformar"--

Dicho en román paladino, Lomana fue despedida de Antena 3 tras expresar a la dirección de la cadena sus quejas por la línea editorial impuesta en Atresmedia, el grupo mediático del que es consejero delegado Silvio González y donde ejerce como director general Javier Bardají, ese que presume de íntima amistad con Albert Rivera.--Impresionante rapapolvo de Gloria Lomana a Arcadi Espada por preguntarle por la influencia de su marido en su novela--

Las chequeras de ambos crecen abultadamente a la misma velocidad con la que entonan en su canal vende las proclamas del progresismo más radical e incendiario. Y esta cuestión no la estaba sufriendo especialmente Gloria Lomana que, atención, ante Mejide reconoce: "si la empresa decide que la carga informativa no va a estar en el canal que yo he dirigido [...]".--¿Ha vetado Antena 3 a su exdirectora de informativos Gloria Lomana y habrá venganza?---

Abre así Lomana la puerta para que Risto Mejide formule dos incendiarias preguntas: "¿Me estás hablando que se le restó relevancia a los servicios informativos de Antena 3 para dárselo a laSexta?" y "¿Antonio García Ferreras te ganó la batalla?".

Las respuestas este 13 de mayo 2018. Gloria Lomana es ahora colaboradora habitual de Mediaset y participa activamente en Telecinco en el ‘Programa de Ana Rosa' con su sección 'La opinión de Gloria'.