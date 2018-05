Rajoy le desmonta en diez segundos a Griso la táctica de atacarle con la última pataleta de Rivera

En apenas diez segundos de entrevista en Antena3 este 10 de mayo de 2018 había desplazado con un bofetón Mariano Rajoy la ofensiva de Albert Rivera de romper con el 155:"¿No le preocupa haber roto el pacto constitucional por Cataluña? ¿Lo da usted por roto?" El 'aprovechategui' Rivera fulmina su sentido de Estado en pos de la cutre-calculadora electoral.



El presidente del Gobierno se sentaba en 'Espejo Público' de Antena3 con Susanna Griso, y la primera pregunta de la presentadora, casi sin llegar a sentarse en la silla, fue sobre esas palabras enojadas de Albert Rivera de unas horas antes.

La demoscopia le da motivos a Rivera para venirse arriba, ¿de verdad no le preocupa?

Usted me hizo una entrevista que me hizo usted en febrero de 2017, me pregunto por las encuestas, que eran muy similares y estaban prácticamente empatados los cuatro partidos. Cuatro meses después fueron las elecciones... Las encuestas me las tomo con humildad y son un estímulo, pero tienen el valor que tienen.