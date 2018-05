Ana Rosa le mete un soberbio corte al crecidito abogado de 'La Manada': "Usted haga de abogado y déjenos hacer de periodistas"

Agustín Martínez, el ya célebre abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada', trató de defender a sus clientes este 11 de mayo de 2018 en 'El Programa de Ana Rosa', pero se llevó un golpe de efecto tremendo por parte de la propia presentadora.

Al letrado le parece penoso que las televisiones estén emitiendo una serie de vídeos que dejan a sus clientes como unos auténticos borricos, pero que no están admitidos en el sumario ni como prueba de nada en la instrucción. Y no era la primera vez que se las tenían abogado y presentadora. El abogado de 'La Manada' se pone chulo supino con Ana Rosa e Inda e intenta coartar sus críticas a la sentencia.



Por esto se quejó, en el minuto uno de su entrevista en Telecinco, Agustín Martínez, y no se quedó callada Ana Rosa Quintana:

Agustín Martínez: Permíteme que diga que la emisión de esos vídeos parece que el único objetivo que pretende es desprestigiarlos aún más, y no se trata de conocer a las personas, sino de saber si el día 7 cometieron un delito o no lo cometieron. Y pretender a través de esto... Y no solo han sido estos vídeos, sino durante toda la instrucción, colocando vídeos que les destroza la imagen y que nada tienen que ver con los hechos, simplemente contribuyen a esa alarma social o a esa cacería.