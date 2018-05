El fiestón de Chabelita en la Feria de Jerez mientras expulsaban a Alberto Isla de 'Supervivientes'

Confucio decía: "¿Me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir". Algo así debe pensar Chabelita en estos días.

Una de las cosas que más sorprendió de la expulsión de Alberto Isla en ‘Supervivientes’ fue la ausencia de Chabelita en la Feria de Jerez. Junto a un grupo de amigos, la hija de Isabel Pantoja pedía la salvación de su futuro marido en redes sociales mientras estaba de fiesta con unos amigos.

Por otro lado pese a la difícil situación a la que se enfrenta su hermano Kiko Rivera, debe valorar lo bueno que tiene en su vida y que quizá no tenía presenten cuando la alegría llenaba sus días. Su familia está con él, no solo su madre, Isabel Pantoja, sino también su hermana, Chabelita, con la que no siempre ha atesorado una buena relación, según recoge Lecturas. Ella ha viajado a Sevilla para estar a su lado y, de paso, preparar la casa familiar para El Rocío. Así la hemos visto.