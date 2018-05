'First Dates': "¿Te gusta el sexo en lugares públicos?"

Como cada día en First Dates los solteros se dan cita en busca de su media naranja en Cuatro, aunque a veces no todo sale como se espera. Es el caso de Julián e Itziar.

Después de cargarse una de las lámparas del restaurante, él se tomó muchas confianzas y le soltó una pregunta indiscreta sobre sus gustos sexuales.

Ya lo adelantaba Itziar a cámara:

"Me ha dejado de piedra, es así tan a saco".

Y es que, Julián no se cortó en preguntarle:

Algo que la sorprendió tanto que casi se atraganta con el chupito. Aun así no le dejó con la duda y respondió que sí añadiendo un "lo siento peces" que hizo reír a su compañero.

Aun así, ella continuó la conversación reacia con el tema:

"Sexo en sitios públicos no es bien".

Algo que despertó aun más la curiosidad de su cita:

"Tú no tendrías sexo por ejemplo ¿en los aseos de algún sitio?".

Algo que volvió a hacer que Itziar se sintiese incómoda y contestase:

"No me imagino un sitio que menos me llame la atención para eso".