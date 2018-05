La bufona separatista reta a España a intervenir TV3: "¡Que intervengan! ¡Que nos lleven presos!"

No hay día en que la parrilla de la TV3 no dé muestras de su lamentable sectarismo al servicio del victimismo independentista. Cuando no son la cuadrilla de tertulianos de 'Mes 324' (asegurando que el resto de España 'quiere humillar a Cataluña' sin que nadie replique) es Lidia Heredia en ‘Els Matins' presentando como víctimas a los profesores acusados se señalar a los hijos de Guardias Civiles en sus colegios ante una atónita Inés Arrimadas sorprendida de que no le preocuparan nada los niños.

Y encima hay recochineo como el del programa APM! que produce Antoni Bassas. En el de esta semana apareció la tertuliana Bel Olid para asegurar que TV3 era plural porque "había tertulianos fachas". Afirmación que, viniendo de una dirigente de la CUP que consideran fachas a todos los que no piensan como ella, tiene un valor bastante reducido.

Y como lección magistral de victimismo demagógico está la comentarista Empar Moliner, cuya cara y voz aparece en distintos horarios de las parrillas de Catalunya Radio o TV3. Ahora se ha hecho fuerte en el espacio 'Tot es Mou' donde hace monólogos diarios, siempre independentistas y victimistas.

Su comentario de este 10 de mayo era contra PP y Ciudadanos:

"Se están peleando el PP y Ciudadanos por ver quién es más chungo contra nosotros" (es de suponer que cuando dice 'nosotros' se refiere a 'los catalanes' como si Albert Rivera no lo fuera).

Además hizo referencia a las cosas que más le gusta al independentismo para hacerse la víctima: la escuela catalana y TV3.

"La formación naranja cree que se podría haber ido más allá con el 155 y tomar medidas para la introducción del castellano o las escuelas o la intervención de TV3".

"El castellano ya está introducido en las escuelas, la prueba es que los niños catalanes lo hablan y lo escriben tan mal como los madrileños o andaluces, que eso es un avance. Por lo tanto cuando dicen que quieren introducir el castellano en la escuela, lo que en realidad quieren es la eliminación del catalán. Hemos demostrado que se pueden hablar dos lenguas. Como el Vigo Mortensen, que es de una riqueza espectacular".

En realidad y Empar Moliner lo sabe muy bien, aunque lo oculta como la bellaca manipulador que es, nadie nunca ha tenido nada contra que se estudie catalán en la escuela catalana como es su obligación. Lo que no gusta es lo que los de TV3 sistemáticamente parecen querer ocultar: que profesores están acusados de señalar a niños por ser hijos de Guardias Civiles, insultaron a sus padres y a los cuerpos de seguridad del estado, bajaron a alumnos al patio a hacer manifestaciones políticos con niños menores de edad y confrontaron a unos niño con otros.

Son estas prácticas las que se persigue y no un idioma u otro. Pero Empar prefiere confundir.

Sobre la petición de Ciudadanos de intervenir en TV3, Empar Moliner aprovechó para hacerle la víctima e hizo gesto de manos esposadas ante la cámara.

"¡Que la intervengan, la TV3! ¡Que intervengan! ¡Que nos lleven presos!" (grito mientras extendía las manos con las muñecas unidas).

Sus palabras sonaban a la chulería irónica de quien está convencida de que no va a pasar nada. Y es que resulta bastante poco probable que nadie desee ver a Empar Moliner 'en prisión' (difícilmente nadie pueda desearle ese mal ni a ella ni a su posible compañera de celda).

Lo que igual sí desearía la gente es que Empar Moliner deje de trincar del dinero público por fomentar la división, las consignas partidistas, el odio, el victimismo y la demonización del resto de España.

Porque monólogos como los de ella parecen lo contrario que debería a emitirse desde una televisión pública de todos (también de los no independentistas) y más en un momento tan delicado como el presente en el que sería deseable una TV3 alejada de las polémicas.