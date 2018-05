Esperpento de Griso blanqueando al profesor que acosó a alumnos de guardias civiles: "Comparto su reflexión"

Susanna Griso vive en su particular 'mundo piruleta' cuando se trata de hablar de lo que sucede en Cataluña. Siempre que puede, le hace un guiño a los separatistas o, por lo menos, siempre busca la equidistancia que, al final, es favorecer a los golpistas.

Lo cierto es que este 11 de mayo de 2018, en 'Espejo Público' (Antena 3) tuvo en conexión a ese profesor del Palau que ha ido luciéndose por otros platós televisivos negando el famoso adoctrinamiento en las aulas y, por supuesto, rechazando que se pusiera en la picota a los hijos de guardias civiles.

José Luis Alcázar sostuvo con Griso que:

Lo importante de esos días es que no hubo conflictividad entre alumnos y profesores a pesar de que como usted bien dice ese fue un día de conmoción. Yo avalo el trabajo y los padres también.

Seguidamente, los consabidos ataques a PP y Ciudadanos a los que acusó de hacer electoralismo con este asunto:

Lo que parece que están es en una cruzada. Hay una escalada entre PP y Ciudadanos a ver quién nos da más duro porque eso es rendible en el resto del Estado. Pero esa es su batalla, no la nuestra. No nos metan a nosotros en una conflictividad en la que no hemos vivido. Ni por el catalán ni por los otros temas.