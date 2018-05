Esta concursante humilla y da este feo plantón a su cita

Se trataba de una posible pareja heterosexual: él era Jorge, de 42 años, que acudía al programa con las ideas muy claras: “Estoy buscando una relación seria, me gustaría volver a ilusionarme y volver a tener pareja“.

Sonia, por su parte, iba al programa con una idea muy diferente: ella buscaba a alguien mucho más joven. Y ocurrió lo más humillante: al ver entrar por la puerta a Jorge, y tras saludarle y darle dos besos, apartó a Carlos Sobera para decirle que ella no quería cenar con la cita que le proponían.

Aunque el barcelonés sólo tenía un año más que ella, su físico la echó para atrás:

“No me gusta nada. Tiene un año más que yo pero a mí me parece mucho más mayor. Yo aparento diez años menos, será que estoy más cuidada. Con ese señor yo me sentiría mal a su lado.”

Carlos decidió hacer un último intento y juntarlos para que Sonia pudiera sincerarse con él. Pero tras unos minutos argumentando su rechazo, ella se marchó del programa.

“Te voy a ser sincera, no vamos a cenar. Te llevas un año conmigo pero aparentas mucho más, porque yo aparento muchos menos. A mi me echan 28 o 29.”

A lo que él respondió que “físicamente los dos hemos notado que no éramos el perfil, pero hay algo que se llama educación que es: me siento, ceno y me voy“.

Al final Jorge se quedó cenando —solo— en el restaurante del programa y desde allí hizo una petición: “Ofrezco todo el amor del mundo“.

