La peligrosa hipocresía de TV3: 'Polonia' recurre a Hitler para dulcificar la imagen de los golpistas

La última edición del programa de más audiencia de TV3 trajo un nuevo gag en defensa de los profesores de la escuela catalana. Bostezo. Lo que parece que nunca harán será un gag de los alumnos presuntamente presionados por profesores independentistas.

Siempre son repetitivos y siempre igual, profesor sensato y tímido frente a malvados policías, guardias civiles o jueces y hasta se burlaron de los padres de los niños. (Además de dejar clara la fijación que tienen los guionistas de Toni Soler con Susanna Griso, que deberían hacerse mirar). Y el hecho de lo bien que imita Toni Alba a Íñigo Méndez de Vigo no les salva de ser demasiado repetitivo.

El gag más desafortunado (por usar una terminología suave), uno en el que sacaban a un etarra renunciando a ser el enemigo del Estado lanzando un ramo de flores. Lo recogía un chico que representaba al independentismo catalán, que inmediatamente era molido a palos por policías españoles (la policía española siempre es representada en ‘Polonia' pegando palos a gente inocente, todo muy educativo). ¿Son conscientes que en un gag en el que sacan a un etarra el único signo de ‘violencia' era el del policía? Cuidado con jugar con determinadas cosas.

Hitler y Pilar Rahola

Pero vamos a lo más llamativo. En el programa apareció Pilar Rahola, la auténtica, para hacer un cameo en un gag con la entrañable Marta Angelat. Lo hizo bien y el gag, que aunque no dejaba de ser un intento de ridiculizar la imagen que ellos creen que se tiene en Madrid de los independentistas, era potable.

Lo curioso es que en la edición del 10 de mayo de 2018 en 'Polonia' volvía a salir el dictador nazi Hitler como personaje. No deja de ser curioso que Rahola y Hitler compartieran espacio, dado que fue precisamente la costumbre de ‘Polonia' de sacar a Hitler lo que enfureció a Pilar Rahola, muy sensibilizado con todo lo relativo al holocausto, causando un célebre enfrentamiento en TV3 entre Rahola y Toni Soler en septiembre de 2009, que luego llegó a la prensa donde Rahola expuso su opinión en su tribuna de ‘La Vanguardia' "Que divertido es Hitler" (23.09.2009) frente a Soler que contó con defensas acérrimas desde ‘El Periódico' (como la de Najat el Hachmi) y otros medios.

O bien Rahola ha cambiado de opinión, o bien desconocía que en el mismo programa en el que ella intervenía sacarían a Hitler otra vez, lo cual no dejaría en buen lugar a sus guionistas.

¡Hipócritas!

Vamos al tema de fondo. ¿En qué consistía el gag de Hitler? Sacaban a un periodista no independentista calificando de ‘nazis' a los independentistas y eso indignaba a Adolf Hitler que irrumpía para recordar que él había masacrado a judíos, gitanos y homosexuales y que no quería ser comparada con gente tan pacífica y buena como los independentistas catalanes. Ja, ja, ja... que sutiles...

Partiendo de la base de que nadie con sentido común debería frivolizar con el nazismo... que lo digan precisamente las filas independentistas que llevan diez años tachando de franquistas y nazis a todo aquel que osa criticar las políticas independentistas es tener más cara que espalda.

Bastaría con coger los discursos políticos desde un Puigdemont hasta una Anna Gabriel... ¿Cuántas veces repiten lo franquista que es el Estado? Bastaría con escuchar las tertulias de TV3, desde Joan B. Culla en ‘Els Matins' hasta Miquel Puig en ‘Mes 324' ¿Cuántas veces a la semana sacan a pasear al franquismo para aplicárselo al PP o a Ciudadanos?

¡Pero lo dice el programa ‘Polonia'! Uno de los espacios que más obsesivamente ha sacado a Franco para vincularlo a todos, menos al nacionalismo catalán. ¿O no recuerdan aquel gag de Franco ‘abrazando' a Eduardo Zaplana y a Ángel Acebes que lo presentaban como el verdadero líder del PP? ¿O el más reciente con Franco guiando el ritmo del rey Felipe y Rajoy? Sacan a Hitler molesto con que le comparen con pacíficos independentistas... pero a la vez han hecho tropecientas veces el gag de sacar a Franco incluso asustado con el nivel radical de los actuales ‘franquistas' españoles que los sacan como si fueran peores que él. Lo hicieron con Federico Jiménez Losantos (sacando a un Franco asustado con él), lo repitieron con los tertulianos de Intereconomía, lo repitieron con Boadella ("se pasa de facha" decía Franco asustado), lo repitieron nuevamente con Esperanza Aguirre ("¡Te pasas de facha!", le decía Franco).

Que yo sepa ni Esperanza Aguirre, ni Albert Boadella, ni Rajoy, ni Jiménez Losantos... etc., se han dedicado a fusilar a nadie... pero a TV3 nunca le ha importado compararles con Franco. Pero, eso sí, para ellos comparar con el nazismo a los indepes es una salvajada. ¡Hipócritas!

Por cierto, guionistas de ‘Minoría Absoluta'... ¿para cuándo algún gag contra los periodistas indepes? Porque sacar como radicales a los periodistas no independentistas ya se ve que os pone... Pero cuando alguien escribe que los no independentistas se deben ‘largar' de la fiesta de San Jordi "porque no es su fiesta", cuando una tertuliana tuitea que Inés Arrimadas se debe "largar de Catalunya y volverse a Cádiz"...etc, nunca lo sacáis.

Cualquier pensaría que en TV3 y ‘Polonia' buscáis dar la impresión de que el único radicalismo que hay es del lado unionista, mientras que del otro son todos moderados y tolerantes. Pero no puede ser, porque Carles Francino dice que el vuestro es un programa ‘cojonudo' y objetivo. ¿Verdad, Carles?