Eduardo Inda pone en su sitio a una zafia sindicalista estudiantil: "'Tú eres una fascista"

Momentazo en 'laSexta Noche' (laSexta) del 12 de mayo de 2018. Una imberbe, zafia y grosera representante del Sindicato de Estudiantes, Celia del Barrio, quiso tener su momento de gloria y buscar el aplauso fácil mientras hablaba sobre la sentencia a 'La Manada' y zahería a todo bicho viviente que se le pasara por la mente.

¿Y qué mejor estrategia que montar el pollo contra un tertuliano? Pues la estudiante se sacó de la manga que Eduardo Inda se estaba riendo de ella mientras exponía sus argumentos de por qué debería dimitir el Gobierno en bloque:

Queremos que se vayan, queremos que dimita todos el cuerpo del Gobierno porque sí, porque es un Gobierno machista y es un Gobierno franquista y lo he podido ver esta misma noche porque aquí no se ha hablado en absoluto de las multitudinarias manifestaciones que se hicieron el día 10 de mayo de 2018 y es una pena que las cámaras no capten todo lo que pasa aquí porque mientras estaba hablando mi compañera Ana de un tema tan serio y tan crucial el señor Inda se estaba riendo de una forma tan asquerosa y poniendo unas caras.

El director de Okdiario saltaba:

A ver, querida. Estaba comentando unas cosas con María Claver que no tiene nada que ver con esto, lista. Eres una fascista, yo no me he reído de eso. Fascista.