Charlize Theron le manda este mensaje públicamente a Pablo Motos después de dejar claro lo poco que le gusta ‘El Hormiguero’

Vin Diesel, actor y productor de Fast & Furious 8, acudió durante la noche del jueves a El Hormiguero para presentar la última película de la saga. El estadounidense, que según contó es un amante de la cultura y la comida de nuestro país, se ganó al público presente en el plató y en las redes sociales desde el minuto uno con su desparpajo y buen rollo. Pero, ¿qué pasó con su compañera de reparto, Charlize Theron?

Los motivos de la ausencia de la actriz se limitan a la escueta explicación que dio Pablo Motos al comienzo del programa: “Charlize Theron iba a estar aquí esta noche, pero a las cinco de la tarde ha recibido una llamada y se ha tenido que ir a Estados Unidos por un compromiso inaplazable“. Sin embargo había otro motivo…, según SQ.

La “espantada” de Charlize ha generado todo tipo de rumores, pero el más escuchado ha sido que a la actriz no termina de gustarle el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3. De hecho, en 2012 Charlize no dudó en criticar el programa junto a Jimmy Kimmel y, tras haber acudido a presentar “Blancanieves y la leyenda del cazador“, aseguró no entender muy bien a qué público estaba dirigido El Hormiguero…

También ha sido polémico que uno de los pocos encuentros que Charlize ha realizado en Madrid fue con los jugadores del Atlético de Madrid, Griezmann y Filipe Luis, que le regalaron una camiseta del equipo, y con el periodista Uri Sabat.

Muchos seguidores de El Hormiguero no se han tomado demasiado bien la actitud de la actriz, ¿acabará volviendo algún día y teniendo un nuevo cara a cara con Motos?

Por lo pronto, parece que la actriz está haciendo todo lo posible por reconciliarse con el presentador y sus seguidores… y ya ha pedido disculpas a Pablo Motos desde su perfil de Twitter, prometiendo verle muy pronto en su próxima visita a nuestro país:

Pablo, so sorry I was not able to be with you @El_Hormiguero, but hope to see you next time I’m in Spain!!