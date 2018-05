La 'gracieta franquista' de Atresmedia le estalla a la Beni, vapuleada por el portavoz de la Fundación Franco

Tanto dar la tabarra con Franco y el franquismo, que al final la gracia de todos los sábados se giró cual efecto boomerang y le acabó dando en todos los morros a Elisa Beni, que acabó desgañitada y con los nervios a flor de piel, e Iñaki López, que se llevó un rapapolvo de libro solo porque el contendiente de ambos, el portavoz de la Fundación Franco, Jaime Alonso, supo estar más tranquilo que ellos para llevarse el combate a los puntos.

Es el tema que nunca falta en laSexta Noche. Ahora aprovecharon la no revocación del Ducado de Franco para volver a uno de sus asuntos estrella.

Algún capo de Atresmedia, esos como Silvio González o Javier Bardají, que se han llenado la chequera presumiendo de amistad y cercanía a Ciudadanos mientras acogen en sus canales a cualquiera que emita las soflamas independentistas más radicales, pensará que en PD defendemos la figura de Franco y su Dictadura.

Nada más lejos de la realidad, pero lo cierto es que Jaime Alonso estuvo tranquilo y no perdió los nervios, y Elisa Beni acabó más cerca de pedir un tranquilizante que otra cosa. A ella le intentó ayudar López, que aunque no paró de trufar la charla con pullitas a su entrevistado ("ahora hay democracia, se puede respetar") no pudo o no supo desenmascararle en ningún momento. Y eso que ellos dos contaban con la ventaja de estar en el plató mientras que Alonso sufría los segundos propios del retardo de una conexión.

Iñaki López: Se habla de un título que permanece por su carácter honorífico. ¿Cuales son los honores que debe de tener el título que se le dio a un dictador? Jaime Alonso: Lo ha dicho muy bien Marhuenda, ni una palabra más. Y como llevo diez minutos más escuchando le pediría que me ahorrara el suplicio de ver y oir la indocumentación y la torpeza intelectual y humana de esa otra señorita que no tengo el gusto de conocer. Iñaki López: Señor Alonso, señor Alonso... Elisa Beni (le interrumpe, muy nerviosa): No no no, se ha retratado, déjale que se retrate. Iñaki López: Elisa, calma, aunque si le quieres contestar.. Jaime Alonso: Le voy a contestar cuando me lo permita Elisa Beni: Le permitiremos que hable, pero lo que no le voy a permitir ni a tolerar es que me insulte. Jaime Alonso: Usted es un insulto a la inteligencia. Elisa Beni (fuera de sí): Este señor no puede seguir esta conexión Iñaki López (asiente): Claro, esto no lo podemos permitir. Yo entiendo que en otras épocas esto se hubiera permitido, pero aprovechando que hay democracia nos gusta el respeto. Le hago la siguiente pregunta para avanzar. Hay mucha gente que se siente dolida por el título del ducado de Franco, los que sufrieron la dictadura, ¿qué les diría usted? Jaime Alonso: Imagínese lo dolidos que están las víctimas de Paracuellos al ver como Carrillo tiene calles y plazas.

[...] Esta señorita desconoce la parte real de la historia, solo conoce una parte inventada. La mentira se impone por Ley. Yo según usted falto el respeto pero esta persona desde que habla falta el respeto a todos lo que pensamos que Franco fue lo que mejor le pudo pasar a España. Iñaki López: Al margen de esta reiterpretación de la historia... Jaime Alonso: Eso es gratuito. [...] Por cierto (antes que lo despidan), y si no le importa, hoy hace 86 años se quemaron 100 iglesias en Madrid y mil en toda España, eso es una verdad histórica que jamás laSexta se atreverá a decir

Y al acabar, el presentador, con la turra que le había caído, dijo a su audiencia: "Son entrevistas complicadas, pero es que aquí nos gusta contar con todas las opiniones, incluso con las que defienden a un Régimen que no respetaba ninguna opinión".

Y la Beni, a lo suyo: "a mí lo que me produce es repugnancia, y este es un individuo infecto".