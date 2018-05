Un monográfico de Podemos en Telemadrid con Julio Rodríguez haciendo doblete indigna a los trabajadores

Es sabido en círculos periodísticos y políticos que al director general de Telemadrid, José Pablo López, ese que no se baja del coche oficial, que vende su gestión como paradigma de "la pluralidad e imparcialidad", le molesta que los madrileños llamen a su tele 'Tele-Espinar' y "la Sextilla regional". Pero las pruebas son contundentes.--El director de Telemadrid disfruta como nadie de su coche oficial mientras la hunde en audiencia--

Habría que preguntarse que pintan los consejeros puestos a dedo por los partidos políticos como Carmen Caffarel (PSOE), Pepe Oneto (PP), Mari Pau Domínguez (C's) y Mae Lozano (Podemos), a mil euros por reunión, para que ese cadena sea la Casa de Tócame Roque. ¿Nada que decir Pepe Oneto? ¿Y Mari Pau Domínguez, azote de Podemos en los buenos tiempos de 13TV, no va a decir esta boca es mía?

Y todo con la complicidad del director general, el compungido José Pablo López, que alguna vez tuvo el descaro de decir en privado que él "iba a limpiar esa cadena de podemitas, que por sí mi fuera no quedaba ni uno".

A las pruebas nos remitimos. Para disimular, Ramón Espinar no fue entrevistado este 10 de mayo de 2018 en la cadena autonómica. Sin embargo, en Onda Madrid y en Telemadrid fueron protagonistas en directo, cada dos horas, otros destacados políticos de Podemos.--El director de Telemadrid cierra la puerta a la vuelta de una afectada por cáncer de mama y la abre a sindicalistas y podemitas--

El monográfico podemita comenzó a las 16: 30 h. A esa hora, Julio Rodríguez acudió a los estudios de Onda Madrid, al programa 'Madrid Directo'. Como a los directivos de la Ciudad de la Imagen les tuvo que saber a poco, Rodríguez repitió a las 22:30 h en 'El Círculo' de Telemadrid.--Podemos impone el terror en Telemadrid tras la caída de Cifuentes con la complicidad de su director--

La diputada nacional Tania Sánchez también se dio una vuelta por Onda Madrid, con la silla ocupada por Rodríguez aún caliente. Entrevistada en 'Madrid Directo', solo dos horas después, a las 18:30, de que abandonara el mismo programa el secretario general de Podemos Madrid.--El 'whatsapp' que circula en Telemadrid mofándose de su director: "Amarás a Podemos sobre todas las cosas"--

Pero el día grande de Podemos, uno de tantos, en la radio y la televisión públicas madrileñas continuó. A las 21:00 Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid recibió los honores de Javier Gómez, el presentador del Telenoticias 2. Una larga entrevista en directo que la podemita agradeció preciamente en Twitter resaltando que" la nueva tele pública está dejando atrás la etapa de control del PP".--La desmemoriada Cifuentes se queja del trato que le da una Telemadrid que ella misma entregó al enemigo--

Un mensaje que cobra un simbolismo especial teniendo en cuenta que a esa misma ahora el popular Ángel Garrido se sentaba por primera vez en su escaño de la Asamblea como presidente en funciones de la Comunidad de Madrid. Trabajadores de Telemadrid no podemizados confían en que Garrido exiga en nombre de los madrileños, una tele realmente plural y no entregada a Ignacio Escolar y Podemos.

LOS PODEMITAS ACAPARAN LOS TUITS DE ONDA MADRID Y TELEMADRID

No solo Podemos fue el protagonista absoluto el 10 de mayo 2018 en las ondas de la radio y la televisión públicas madrileñas. También coparon los tuis de Telemadrid y Onda Madrid, con esmero. En la radio, en el programa 'Madrid Directo', tuits con fotos risueñas de Tania Sánchez y de Julio Rodríguez, como si estuvieran en el salón de su casa, arropados amablemente por los entrevistadores.

Más escandaloso fue el tuit del TN2 de Javier Gómez anunciando a bombo y platillo la entrevista a Lorena Ruiz- Huerta y publicó hasta 14 tuis seguidos de la podemita, con frases especialmente duras contra el partido popular.

José Pablo López no mintió cuando, al tomar posesión de su cargo, dijo que no iba a estar al servicio del PP, pero no mencionó que estaría al servicio de Podemos

LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES NO SE ATREVEN NI A RECHISTAR

Según ha podido saber PD muchos periodistas independientes de Telemadrid y Onda Madrid, criticaron el monográfico de Telemadrid con Podemos. Eso sí, lo hicieron en petit comité y en voz baja por miedo a represalias de la plantilla sindicalista podemita, a la que ha abierto la puerta la nueva Telemadrid, y de la propia dirección que ya ha ejecutado purgas de trabajadores o tertulianos por haber hecho alguna crítica, incluso en privado.