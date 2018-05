Pánico en la prensa independentista por la mala imagen que el racista Torra da al 'procés': "Cataluña es tierra de paz y tierra de acogida"

¿Cómo han reaccionado los medios indepes ante la llegada de Quim Torra a la Generalitat? Parece que a muchos no les ha convencido una figura cuya trayectoria articulera pone en bandeja presentar al independentismo como una cuadrilla de fanáticos.

Quim Torra tiene el apoyo del periódico independentista ‘Ara' (¿podía esperarse otra cosa?) que aseguraba que su mandato "será para una ciudadanía transversal que conecta con un ideal de país republicano en el sentido más noble y fraternal del término" ¿Cuándo dice trasversal incluye a los catalanes que votan a Ciudadanos, por ejemplo?.

El editorial de ‘Ara' eso sí, tiene que reconocer que la elección de Torra ha dado dado "artillería a los que quieren atizar la fractura interna del país y estaban ansiosos por presentar un movimiento cívico e inclusivo como una masa alienada y fanática". --El president Torra i la viabilitat de la República--

En esa línea Mónica Terribas, que 14 de mayo de 2018 desde Catalunya Radio parecía emocionada con la llegada de Torra:

"Cuando suba las escaleras cada día Quim Torra sentirá el peso del país, el peso de su diversidad y el peso de la responsabilidad (...) de 7 millones y medio de catalanes"

Terribas en su editorial de este 15 de mayo 2018 daba un ‘tirón de orejas' a Torra por sus tuits y artículos de antaño. Aunque sus palabras, viniendo de alguien con una acreditada trayectoria partidista podían rozar el cinismo:

"No creemos en un país de bandos, y porque somos el mismo país donde conviven gente venida de todas partes, a lo largo de los siglos y también ahora, un país que ha salido a la calle para decir que quiere acoger, un país que se construye cada día con todo el mundo, en un proceso permanente (...) para ser un solo pueblo sin un nosotros y vosotros".

Cuando una independentista dice eso de que "queremos ser un solo pueblo sin nosotros y vosotros" es difícil pensar bien. Terribas continuó su cursilería.

"Catalunya es tierra de paz y tierra de acogida. Por eso queremos ser un país que rechace cualquier idea que anime la división y el odio, por eso le preguntaremos a Quim Torra le preguntaremos por su supremacismo que se deriva de la lectura de sus artículos, porque no es anecdótico, es la imagen que proyecta un líder sobre un país. ¿Piensa realmente eso de verdad Quim Torra?"

Como la primera entrevista de Torra será a Terribas ahí se verá si de verdad le entrevista a o no por esa cuestión la locutora oficial del process.

Jordi Basté de RAC1, cuyo anterior jefe, Eduard Pujol, se sienta ahora en la bancada de Junts per Catalunya junto a Torra, era menos entusiasta al recordar la frase de Mas de "presidente sólo puedo hacer uno". En referencia a Torra frente a Puigdemont. En un hipotético enfrentamiento parecería que los del Grupo Godó ya tienen claro de quien estarían más cerca.

Toni Soler, desde TV3 ya inició el ataque la tarde del 14 de mayo en ‘Está Passant' en un programa en el que se ciscó especialmente contra Inés Arrimadas y García Albiol, pero en la que no pudo evitar burlarse también de Quim Torra cuando leyó alguno de los artículos supremacistas de Quim Torra contra los españoles sobre su ADN y comentó "esto demuestra que cualquier persona puede acabar de presidente de la Generalitat". Porque Toni Soler es independentista, pero no idiota.

Pero quizá el artículo más desacomplejado al respecto ha sido el de Iu Forn en El Nacional que recomendaba a Torra que en vez de disculparse asumiera sus tuits y sus artículos: "la mejor defensa es un buen ataque, habría sido interesante asumirlos, explicarlos y argumentarlos".--Denuncias en masa contra Avui por llamar "hijos de puta" a los militares--

Ver a Torra en el Parlament explicando el ADN antidemocrático de los españoles o su condición de expoliadores hubiera sido merecedor de muchos adjetivos, aunque no está claro si ‘interesante' hubiera estado entre ellos. Pero viniendo de alguien como Forn cuyos artículo en el antiguo ‘Avuí' no destacaban por una gran delicadeza (como aquel en el que insultó a las madres de los militares españoles) sus lecciones a Torra no dejan de ser peculiares.