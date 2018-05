Esperanza Aguirre ve venir la encerrona de Javier Ruiz y como no se presta al show, la cosa acaba en una bronca total entre ambos

Bronca total en Cuatro entre Javier Ruiz y Esperanza Aguirre cuando la entrevistada se ha visto venir la encerrona del presentador, que pretendía cruzarle con Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo, diario que ha sacado el 'caso Casado' y el asunto de la mitad de su carrera aprobada casi del tirón.

Aguirre pactó con los productores de 'Las Mañanas' de Cuatro intervenir en directo para dar la versión en un caso que le salpica pero lo que no estaba dispuesta era a debatir en TV con Urreiztieta, como pretendía Ruiz.

Ruiz: Esto es lo que dicen las fuentes a las que cita el diario El Mundo Esperanza Aguirre: ¿Pero qué fuentes? Ruiz: ¿Usted llamó para presionar? Esperanza Aguirre: A ver, no, tengo el periscopio bajado, yo hoy aparezco aquí para defenderme de las acusaciones. [...] Yo no llamé a la Complutense ni sé quién miente amparándose en el anonimato, es indecente. Sé que hay razones para criticar a los políticos, pero también se puede criticar a los periodistas. Ruiz: Señora Aguirre, voy a darle paso al subdirector de El Mundo porque... Esperanza Aguirre: No, pero yo no he entrado aquí para debatir con nadie. Ni con el subdirector ni con nadie. Ruiz: No me haga lo de siempre de preguntarle y usted no me responda. Déjeme preguntar y va a tener tiempo de sobra para responderme Esperanza Aguirre: Pero yo no voy a dar ninguna entrevista, ya se lo he dicho a sus colaboradoras, solo vengo a desmentir esa información, pero no voy a debatir con nadie. He venido a hacer un desmentido y ya lo he hecho.

LAS PROTESTAS DE RUIZ Y LA FIRMEZA DE AGUIRRE

Las Mañanas de Cuatro han registrado este miércoles 16 de mayo una de las mayores broncas que se recuerda en el programa que conduce Javier Ruiz.

El rifirrafe se ha producido entre Ruiz y Esperanza Aguirre que acudía al espacio de la segunda cadena de Mediaset a desmentir una información del diario ‘El Mundo', que hace mención a que la propia Aguirre pidió que se le echase una mano a Pablo Casado para que aprobase la carrera de Derecho.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid comenzaba su intervención anunciando que lo hacía "con el periscopio bajado" y desmentía categóricamente la información del mencionado diario.

Se producía el primer rifirrafe entre Javier Ruiz y su invitada cuando anunciaba que no iba a hacer más valoraciones.

Ruiz trataba de cortar la intervención de Esperanza Aguirre y literalmente a gritos protestaba: "no me haga lo de siempre, no haga lo que hace siempre que viene, que no me deja preguntarle".

Pero Aguirre seguía a lo suyo y también bastante molesta decía: "No sé de dónde sale esto ni quién miente amparándose en el anonimato. Me parece indecente y ni siquiera han contrastado la información conmigo".

Tras un nuevo "intercambio de golpes" entre ambos, Ruiz anunciaba que estaba también línea el subdirector de El Mundo, Esteban Urreiztieta. Pero la ex presidenta del PP madrileño no quería ir más allá de su desmentido y protestaba:

"Yo no voy a tener ningún debate, ni tengo nada que hablar con el señor Urreiztieta, que por cierto, le puede confirmar que nadie de su periódico me ha llamado para contrastar esa información falsa", cortaba al presentador de Las Mañanas que seguía protestando por la actitud de Aguirre: "no me haga lo que me hace usted siempre".

Y Esperanza Aguirre repetía lo que había pactado con su equipo: "yo le he dicho a sus colaboradores que no iba a debatir con usted, que venía a realizar un desmentido, cuando tenga el periscopio levantado le concedo a usted una entrevista pero hoy vengo a realizar el desmentido", insistía.

Y Javier Ruiz ya visiblemente ofendido gritaba: "¡señora Aguirre, no me puede hacer un plasma!". E insistía: "Sabe que aquí no pasamos este tipo de entrevistas. El plasma aquí no se estila. Señora Aguirre gracias por el plasma".

Y Esperanza Aguirre, ya quitándose el micrófono respondía: "no sé a lo que se refiere usted con un plasma pero yo dije que venía a realizar un desmentido".