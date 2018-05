Qué tiempos aquellos en los que al hipócrita Pablo Iglesias le molestaban tanto los políticos "aislados en chalets..."

La aparición y desempeño de las funciones de Pablo Iglesias en la política española se puede resumir en un refrán popular: donde dije digo, digo Diego. Pablo Iglesias e Irene Montero se compran un chalet de lujo no apto para casi ningún bolsillo.

El podemita jefe máximo junto con la podemita jefa máxima y 'portavoza', Irene Montero, han formado una familia a la espera de sus dos mellizos y se han comprado una pedazo de mansión-chalet de 600.000 euros a las afueras de Madrid. Así lo explica OkDiario, portadores de la información.

La nueva vivienda se trata de un chalé independiente, de estilo rústico, con una superficie de 268 m2 construidos y una parcela de 2.352 m2, ubicado en un emplazamiento privilegiado, cercano al parque Natural de la Cuenca Media del Guadarrama.



Pero ahora es un gran momento para echar la vista atrás y recordar lo que decía Pablo Iglesias, ese líder nacido por y para la calle, cuando residía en su piso de Vallecas allá por septiembre de 2015:

"Vallecas sigue siendo un barrio popular y por eso a mí me entusiasma", decía por aquel entonces.

Ana Rosa Quintana, haciendo running con él por el vallecano parque del Cerro del Tío Pío (como leen), le comentaba: "¡Pero en algún momento no podrás vivir aquí!"

A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, en chalets que no saben lo que es coger el transporte público, que no saben lo que vale un café...