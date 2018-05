Varias personas incendian 'El Intermedio' y ponen a parir a Wyoming en vez de felicitarle por su cumpleaños

Algunos viandantes se encargaron de incendiar 'El Intermedio' a base de pintarle la cara a 'Don Piso' Wyoming, que este 15 de mayo de 2018 celebraba su cumpleaños.

Con motivo de su aniversario, el programa emitió un reportaje donde una cámara del programa de laSexta buscaba personas que le quisieran felicitar.

El caso que junto a las consabidas felicitaciones de admiradores y seguidores, hubo otros testimonios que fueron sinceros y le pusieron poco menos que a parir:

"No merece la pena no, no me cae bien, no me gusta ni él ni el programa. No me hace ninguna gracia", decía, con cara de muy pocos amigos, un señor.

Otro fue más allá y le leyó la cartilla al showman del canal izquierdista de Atresmedia, grupo de comunicación cuyos hombres fuerte son el consejero delegado Silvio González y el director de televisión Javier Bardají, que se llenan la chequera presumiendo al mismo tiempo de cercanía a Ciudadanos mientras dan cabida en sus canales al independentismo más incendiario:

No te felicito porque te metiste con la mayor tradición que hay en Andalucía que es su Semana Santa en plan peyorativo. No me cae bien y no me hace gracia, yo me paso a otra cadena

Una señora se apuntó a la fiesta:

No le voy a felicitar porque no me gusta, siempre tirando pullitas, no me gusta ni su físico ni nada, pero que cumpla muchos más.

Y el último testimonio, al menos de los que él programa emitió, ya lo remató:

Yo creo que no hace más que sacar lo malo de la gente. Él también tiene sus cosas malas y nadie se las dice. A ver si le sustituye una chica guapa y joven y que hable de las cosas buenas de la gente.

Feliz cumpleaños, Wyo.