Joaquín Prat se pasa de listo con su directora y Ana Rosa Quintana le para los pies

Ocurría este miércoles, 16 de mayo, en ‘El Programa de Ana Rosa' en Telecinco. Con varios testimonios, Ana Rosa Quintana abordaba el creciente problema de la droga en la zona de Algeciras y el campo de Gibraltar y las graves consecuencias para la de seguridad que se están derivando de los asuntos relacionados con el narcotráfico.

La muerte de un niño, agresiones a los agentes, desembarcos de fardos de droga en las playas con la colaboración vecinal... asuntos tan preocupantes que el programa contaba con la intervención de actores principales como el Comisario y el alcalde de Algeciras, Luis Esteban y José Ignacio Mendiluce, respectivamente.

En medio del debate surgía el nombre de uno de los presuntos narcotraficantes más importantes de la zona, al que llaman el rey del hachís, Abdellah El Haj, apodado Messi.

Después de unos minutos explicando quién es el personaje en cuestión al copresentador del espacio, Joaquín Prat, no se le ocurría otra idea más "brillante" que decir en pleno directo lo siguiente:

Bueno, este rey del hachís, Messi, es conocido de Ana Rosa

Y Ana Rosa Quintana, perpleja inicialmente, reaccionaba instantes después bastante molesta con su compañero: "¡Bueno, vamos a ver! Conocido mío no. Una vez coincidí en un acto y él se acercó a mí a reprocharme una información que habíamos dicho aquí en el programa y que no era cierta. Porque habíamos dicho que estaba en prisión y efectivamente estaba libre, no lo estaba. Pero de ahí a decir que es conocido mío...".

Y Joaquín Prat no tenía más remedio entonces que encajar el golpe y con su silencio, y cara de haber metido la pata, aceptar la regañina de su jefa.