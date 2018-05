Iceta deja helada y sin palabras a la estrella de TV3 con su advertencia: "Se la está jugando"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha dejado por momentos sin palabras a la estrella de la televisión afín al secesionismo, TV3, cuando le ha advertido: "Se la está jugando; ¿por qué no lleva usted un lazo amarillo?":

Lídia Heredia (la misma que presentó a Inés Arrimadas como la líder de "las fuerzas españolistas en Cataluña"), que en ese momento le interpelaba por la postura del socialista, que le había pedido a Quim Torra que reflexionara sobre la colocación de lazos amarillos en espacios públicos, se quedó casi sin palabras ante esta argumentación de Iceta: "¿yooo?".

Bien empleado lo tenía Heredia, ya que le había pedido a su entrevistado que le pusiera algún ejemplo más "de porque no es bueno poner un lazo amarillo".

Iceta continuó con su argumentación:

usted es conductora de un programa de la televisión pública. Usted tiene todo el derecho de tener todas las ideas que quiera, pero usted misma , yo estoy convencido, que piensa 'cuando estoy haciendo mi trabajo de conductora del espacio de máxima audiencia de la televisión pública no puedo lucir cuestiones que son de mi opinión porque no quiero condicionar mis espectadores'

El lider de los socialistas continuaba de esta manera, dejando a la periodista 'picueta', que diría, en su lenguaje manchego, la tropa 'chanante' que comandaba Joaquín Reyes:

"El espacio público es de todos y nadie tiene derecho a colonizarlo. Yo normalmente llevo el pin de mi partido pero que si fuera maestro no daría clase con el pin del partido por respeto a todas las ideas. No quiero que los chicos piensen que lo que llevo yo es bueno y lo que no, no", finalizaba.

Aunque Heredia no luzca el lazo amarillo, eso no implica que sea un ejemplo de neutralidad y pluralidad. Al igual que le sucede a su compañera de ente público Mònica Terribas, en Cataluña Radio, ha protagonizado ya varios enfrentamientos con representantes del sector constitucionalista.