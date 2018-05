Echenique eleva el nivel de indignación de 'la gente': "800 euros al mes es habitual"

Cómo son los podemitas, que siempre han querido marcar la agenda mediática, y en esta ocasión lo han hecho comprándose sus líderes Pablo Iglesias e Irene Montero un pedazo chalet que quita el sentido y por el que se han dejado una cifra que no está al alcance de cualquiera: 600.000€. Con una hipoteca de 1.600 euros entre los dos.

Antonio García Ferreras fue uno de los pocos periodistas televisivos de la jornada de 17 de mayo de 2018 que se decidieron a abordar la temática, y lo hizo preguntando a Pablo Echenique, el secretario de organización y número tres de la formación. Y claro, generan más risas las respuestas aún que el tema en sí. El director de 'Al Rojo vivo' le preguntó por el tuit de las críticas de 2012 del propio Iglesias, y Echenique no sabía ni dónde meterse:

Dos fotos de la mano van mejor. Entregarías la política a quien se gasta 600 mil en una mansión de 2000 metros cuadrados? Lo dice tu líder no yo. pic.twitter.com/AlgDaN6VcB

Bueno, creo que Pablo también dice que a los políticos hay que criticarlos por su mala gestión y por su corrupción, no por lo que gastan siempre que hayan ganado dinero legalmente. Cosa que en el PP no es lo más habitual del mundo. También creo yo que no es lo mismo endeudarte a 30 años para comprarte una casa para vivir que comprar al contado un ático para especular.