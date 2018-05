Por esto es mejor nunca preguntar a tu cita cómo le gustan los chicos

El bueno de Alejandro llegó a First Dates con una peculiar tarjeta de presentación: está harto de las bromitas por su nombre y su apellido… Sanz.

Su pretendienta era Tamara, una teleoperadora de 25 años que a ratos demostro una gran sensibilidad… y a ratos se pasó de sincera, según SQ.

La cosa no terminó de fluir en ningún momento, a pesar de que ambos parecían de lo más majetes. Pero algo no funcionaba.

En un momento dado, para romper el hielo, Alejandro explicó que vive con su madre y su hermana, y que quizás por ello tiene gestos femeninos que no le avergonzaban.

La chica explicó sorprendida ante la cámara que no se había fijado, y que en cualquier caso le daba igual:

Sin embargo, el problema de verdad llegó cuando hablaron sobre el físico. Tamara no se andó por las ramas y dejó claro que buscaba un chico que le llamara la atención.

Aunque hay que aplaudir su sinceridad, la manera en la que se desarrolló la conversación no fue muy acertada:

“- Tamara . Tú no eres el tipo de chico que me pueda llamar la atención.

La autoestima de Alejandro quedó devastada, y ante la cámara se limitó a reconocer que las palabras de Tamara habían pinchado en hueso:

“Cuando me ha dicho que no soy su prototipo es verdad que se ha roto un poco mi corazoncito, porque es lo que te dicen cuando te quieren llamar feo con un poco de tacto. A ver, ya tengo 24 años y me han rechazado muchísimas chicas, a otras les he gustado. Pero que te lo digan nunca es plato de buen gusto.”