'Pinocho' Montero niega, en la misma frase y solo diez segundos después, haber llamado a De Guindos "especulador"

Irene Montero, como ya hizo Pablo Iglesias en su día a través del Twitter, llamó a Luis de Guindos especulador, y diez segundos después se puso ella sola en evidencia cuando una reportera que asistía a su rueda de prensa quiso saber porque él especuló con su vivienda y ella e Iglesias no--Carlos Herrera hiela la sangre del comunista Pablo Iglesias con un soberbio vaticinio: "Sólo te falta el Audi"--.

"No he dicho tal cosa", afirmó, muy segura, ante el sepulcral silencio de los periodistas allí presentes, que no podían creerse el esperpento al que estaban asistiendo--A ningún español 'normal' le hubieran dado la hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero: euríbor + ¡0,50%!--.

Son varios segundos donde ella misma espera que alguien la remate pero nadie allí presente lo hace al considerar seguramente que Montero ha quedado de nuevo retratadísima--La abracadabrante excusa de Errejón para no mojarse con el chalet de Iglesias: "Es su vida privada"--.

Al final la pareja del secretario general de Podemos opta por poner punto y final a la rueda de prensa pero este vídeo y estas palabras la perseguirán de por vida porque ponen de relieve que es una mentirosa patológica pero que además, no le importa, mientras haya tiburones del PP a los que criticar por sus chanchullos inmobiliarios--Iglesias pasa del duopolio y ofrece explicaciones sobre su casoplón en Facebook: "Nos persiguen paparazzi para vender sus fotos a Eduardo Inda"--.

Montero: Creo que el señor De Guindos no está para servir a la gente. Igual que el PP. Está para servir a los poderosos Pregunta: ¿No ve incoherencia entre lo que dijeron entonces y lo que dicen ahora? Montero: Si lo que está preguntando es si a mi me parece incoherente defender que la economía esté en manos de la gente y no se la entreguen a los mayordomos de los poderosos lo sigo pensando. Si pienso que un ministro o una ministra debe comprar viviendas para vivir y no para especular lo pensaba antes y lo pensaba ahora Pregunta: Solo una aclaración: ¿cómo saben que De Guindos compró para especular y ustedes para vivir? Montero: No he dicho tal cosa

(silencio sepulcral)