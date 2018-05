'Polonia' (TV3) alcanza la cima del ridículo: presenta los artículos racistas de Quim Torra como una manipulación de C's y Domenech

A los del programa de 'Minoría Absoluta' dirigidos ahora por Xavi Ricart no les ha venido mal que se haya desbloqueado la situación en Cataluña. Al menos sus guionistas han dejado de repetir tantos gags y por fin nos han ofrecido una serie de gags menos similares con anteriores.

Dejaron de sacar a Llarena a un pobre profesor independentista acosado por malvados españoles fascistas, o -aunque parezca increíble- han dejado de meterse con Susanna Griso por una semana.

El musical con el que presentaron al nuevo presidente de la Generalitat fue majete.El actor encargado de hacer a Quim Torra será Iván Labanda (cuya voz en castellano se ha escuchado en tantas películas de éxito como por ejemplo 'Tintín') y que servirá para reducir la presencia de Queco Novell que entre Rajoy o Puigdemont prácticamente protagonizaba casi todos los gags.

¿Los tuits fruto de una manipulación?

Que se pitorrearan de Marta Sánchez por cantar el himno de España (¿se atreverían en TV3 a hacer algo así de un artista independentista que recitara algún cántico indepe?) es aceptable, lo que parece menos presentable es que cuando todos esperábamos algún gag contra Quin Torra por sus tuits o artículos supremacistas o racistas, ese tema se saltó un leve comentario de Torra, mientras que los principales atacados por el tuit fueron... ¡Los Ciudadanos y los Comunes!

En las personas de Inés Arrimadas y Quim Domenech. Era la réplica de TV3, fiel siempre a Puigdemont, a los discursos Arimadas y Domenech contra Torra en la investidura en el parlamento.

El gag empezaba presentando a una Inés Arrimadas que en lugar de hacer oposición a Quim Torra iba a un balenario a que le hicieran masajes:

Mujer - ¿Qué pasa, que no trabajas?

Arrimadas - No, yo también vivo de rentas.

Hombre - ¿Tú? ¿No deberías hacer oposición?

Arrimadas - No hace falta. Quim Torra me ha dejado cuatro tuits y artículos rajando contra los españoles. Entre eso y la palabra "supremacista" puedo tirar hasta la próxima legislatura.

Mujer - Como son los independentistas, os lo dan todo hecho.

Arrimadas sale del balneario y se encuentra con Domenech y un periodista con un catering.

Arrimadas - No me hacían un mensaje tan bueno desde el 'ABC' en la última campaña electoral.

Domenech - Mira, ya nos han puesto el catering.

Domenech empieza a comer, pero no son bocadillos sino páginas de periódicos.

Arrimadas - Eso son diarios.

Domenech - Mucho mejor, son los artículos de Quim Torra.

Arrimadas - Mmmm... me encanta el olor al supremacismo....

Domenech - Mmmm... artículo nacionalista romántico (...) buenísimo.

Periodista - Disculpadme (El periodista también comienza a comer artículos)

Arrimadas - ¿Qué haces? (...)

Periodista - ¡Soy periodista! Llevamos una semana alimentándonos de esto...

Domenech - Es que es muy bueno. Mira, aquí dice que los castellanoparlantes son unas bestias.

Arrimadas - Es que los indepes son unos estnicistas. Este país lo han hecho los inmigrantes. Antes de los 60 Catalunya era un descampado con cuatro gallinas.

Domenech - Mi tía de Málaga hizo la línea de metro ella sola. Fue rascando con una cuchara (...)

Periodista - Espera. Me he leído el artículo y no es cierto que llame bestias a los castellanoparlantes. Lo que hace es una denuncia del supremacismo españolista.

Arrimadas - ¡Qué más da! (...)

Periodista - ¿No creéis que es una mala idea sacar las palabras de contexto?

Domenech - ¡No! Una mala idea es contratar al Coscubiela como mascota en una fiesta infantil. En cambio esto si que es una buena idea, sobretodo electoral.

(Suena una alarma)

Arrimadas - ¿Qué es eso? (Sonriendo) ¿Van a cerrar al fin TV3?

Domenech - No. Es la hora del bombardeo de Losantos. Vámonos para el bunker.

Y ahí acababa el gag.

¡Bravo por los guionistas de 'Minoría Absoluta'! Saben como usar el humor para manipular en el programa de mayor audienica de la cadena.

Así que su crítica al tema de los artículos de Quim Torra es 'colar' la idea que los artículos han sido manipulados a concencia por Ciudadanos y Podemos - pasándole la crítica a estos - y insinuar una vez más que el único supremacismo que hay es el los unionistas o españolistas. Con ejemplos como estos queda claro porque los indepes han luchado para que TV3 siga en funcionamiento controlada por ellos.